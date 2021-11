3G am Arbeitsplatz: Unternehmen im Kreis Augsburg reagieren überrascht

Plus Ungeimpfte brauchen im Landkreis nun auch am Arbeitsplatz einen negativen Corona-Test. Eine Maßnahme, die sehr kurzfristig kam und Arbeitgeber vor Herausforderungen stellt.

Wer nicht geimpft, getestet oder genesen ist, darf nicht mehr an seinen Arbeitsplatz. Das ist eine von mehreren neuen Regeln im Corona-Hotspot Augsburger Land. Samstagmittag wurde sie offiziell kommuniziert, seit Sonntag gelten die neuen Maßnahmen. Viele Unternehmen zeigen sich angesichts der Kurzfristigkeit überrascht. Sie können den Betrieb nicht sofort auf 3G umstellen.