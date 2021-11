49 Euro extra für den Restaurantbesuch? Im Kreis Augsburg gilt 3G plus

Plus Weil der Kreis Augsburg als Corona-Hotspot gilt, reicht für Ungeimpfte der Schnelltest oft nicht mehr. Kommt ein Ansturm auf PCR-Tests? Wo es sie gibt und was sie kosten.

49 bis 120 Euro – in diesem Bereich liegt für viele im Augsburger Land jetzt der Aufpreis für ein Schnitzel oder das Nachschneidenlassen der Haarspitzen. Denn der Landkreis ist Corona-Hotspot. Bedeutet: Beim Friseur und im Restaurant gilt 3G plus. Ungeimpfte und diejenigen, die nicht von einer Corona-Infektion genesen sind, brauchen einen PCR-Test. Der Schnelltest reicht nicht mehr.