Mit Karl Heinz Müller aus Aystetten ist ein SPD-Urgestein gestorben

Plus Er saß 20 Jahre lang für die SPD im Landtag und hatte zahlreiche Mandate in der Kommunalpolitik. Nun ist Karl Heinz Müller im Alter von 85 Jahren gestorben.

Er war ein SPD-Politiker von ganzer Seele und ein Meister klarer, wohlformulierter Worte: Nach langer, schwerer Krankheit ist Karl Heinz Müller jetzt gestorben. "Bis zuletzt war er an Politik interessiert", sagt sein Sohn Matti Müller. Dies sei eine Art Jungbrunnen für ihn gewesen. Und er hat seine Familie geprägt: Zwei seiner Söhne sind in die Politik gegangen. Doch das ist nicht alles.