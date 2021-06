Landkreis Augsburg

Bald soll es wieder mehr Erstimpfungen im Landkreis Augsburg geben

Weiterhin bestimmen die Zweitimpfungen den Impffortschritt im Landkreis Augsburg. Allein in den beiden Impfzentren gab es am Dienstag 1270 Zweitimpfungen, denen nur acht Erstimpfungen gegenüber stehen.

Von Jana Tallevi

Weiterhin bestimmen die Zweitimpfungen den Impffortschritt vor allem in den Impfzentren des Landkreises Augsburg in Bobingen und Gablingen. So wurden dort am Dienstag jeweils 417 (Gablingen) und 853 (Bobingen) Zweitimpfungen durchgeführt, denen insgesamt nur acht Erstimpfungen gegenüber stehen. Doch das Ende dieser Welle ist absehbar, wieder mehr Erstimpfungen sind in Sicht. Dafür gibt es zwei Gründe.

