Bekommt der Landkreis Augsburg eine neue Pflegeschule?

Plus Die Vision einer neuen Schule für Pflegeberufe im Kreis Augsburg wird konkreter. Im Raum stehen aktuell zwei Optionen. Wie die Region davon profitieren soll.

Als Josef Guggemos zum ersten Mal von einer neuen Pflegeschule sprach, wurde er von einigen belächelt. Ein Zentrum für Pflegeberufe, das schien sehr weit entfernt. Damals stand das Seniorenheim in Dinkelscherben vor dem Aus. Doch durch Proteste und riesiges Engagement von Ehrenamtlichen konnte das geschichtsträchtige Spital gerettet werden. Mittlerweile schreitet die Sanierung immer weiter voran. Etliche Spendengelder wurden gesammelt. Und Guggemos, der Vorsitzende des Fördervereins des Spitals, wird schon lange nicht mehr belächelt. Im Gegenteil. Seine Vision wird konkreter.