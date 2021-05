Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Biergärten, Kinos und Theater: Was bringen die Lockerungen im Landkreis?

Wann öffnet die Außengastronomie? Im Biergarten von Gasthof Fuchs in Steppach stehen die Biertische schon bereit.

Plus Ab einer stabilen Inzidenz von 100 sind Besuche in Biergärten, Kinos und Theatern in Bayern wieder möglich. Doch Gastronomen und Kinobetreiber zögern.

Hat sich das lange Warten auf bessere Zeiten gelohnt? Ab Montag darf die Außengastronomie in Bayern trotz Corona-Pandemie wieder geöffnet werden. Das gilt auch für Kinos und Opern, Theater- und Konzertsäle. Allerdings nur, wenn die Inzidenz an fünf Tagen stabil unter 100 liegt. Der Landkreis Augsburg muss also noch warten. Währenddessen überlegen die Wirte vor Ort, ob sie unter diesen Umständen überhaupt wieder öffnen sollen.

