Landkreis Augsburg

05:58 Uhr

Bundestagswahl 2021: Aufschwung der SPD erfreut diese Stadtbergerin besonders

Plus Die gehörlose SPD-Kandidatin für den Wahlkreis Augsburg-Land, Heike Heubach aus Stadtbergen, will sich nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzen.

Von Regine Kahl

Im Terminkalender von Heike Heubach ist wenig Luft in diesen Tagen. Sie habe drei Jobs gleichzeitig, sagt die SPD-Kandidatin für den Wahlkreis Augsburg-Land und lacht trotzdem fröhlich. Die Stadtbergerin meint ihre Arbeit als Industriekauffrau in München, den Wahlkampf und die Suche nach einem Gebärdendolmetscher für die politischen Veranstaltungen. Letztere Aufgabe kostet ihr viel Zeit. Zum einen gibt es zu wenige Dolmetscher und manche wollen nicht in die Politik involviert werden. Die politischen Ziele der gehörlosen 41-Jährigen gehen aber weit über dieses Thema hinaus.

