Nach der schweren Wahlschlappe: CSU-Abgeordneter Durz spricht Klartext

Plus Im Vergleich zu seiner Partei hat sich der CSU-Abgeordnete aus Neusäß bei der Bundestagswahl wacker geschlagen. Jetzt benennt er die Fehler der vergangenen Monate.

Die Stimme ist leicht heiser von den Anstrengungen der vergangenen Tage. Hansjörg Durz sitzt am Dienstag in Berlin, als er mit unserer Redaktion spricht. Gleich beginnt die erste Sitzung der CSU-Landesgruppe nach der für die Union desaströs verlaufenen Bundestagswahl.