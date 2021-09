"Ohne Moos nichts los" gilt auch bei der Schwammerlsuche

Wie hilfreich sind die Tipps der Experten für eine erfolgreiche Pilzsuche? In einem Selbstversuch haben wir die Probe aufs Exempel gemacht und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.

Die Mission war klar definiert. Ausschau halten nach einem vielversprechenden Waldgebiet und dann möglichst viele Pilze suchen. Schließlich hatten wir zuvor im Gespräch mit Experten zahlreiche Tipps erhalten, auf was für Böden welche Pilze wachsen, welche Bäume mit welchen Schwammerln eine Symbiose bilden und worauf vor allem Anfänger, die noch keinen Geheimplatz kennen, achten sollen. Nun haben wir die Probe aufs Exempel gemacht und sind im Selbstversuch durch zwei Waldstücke gestreift. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Wahl ist schnell getroffen. Dank Google Maps ist über die Satellitenfunktion zu sehen, dass der Landensberger Forst bei Zusmarshausen einen schönen Baumbestand hat und mit dem Auto über die Staatsstraße 2510 gut zu erreichen ist. Also schnell den Weidenkorb in den Kofferraum gepackt, dazu ein Taschenmesser und los geht`s. Kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Burgau liegt dann auch schon der Wanderparkplatz auf der rechten Seite. Es ist Montag. Zwei Tage zuvor hat es geregnet, nun scheint die Sonne. "Der Wald muss dampfen", hat Günther Groß vom Pilzverein Augsburg-Königsbrunn uns zuvor verraten. Pilze würden bei einem feuchten Boden mit anschließender Wärme regelrecht aus dem Boden schießen. Na gut, der Wald dampft zwar nicht mehr, aber irgendwo müssten sich doch sicherlich Pilze finden lassen.

Ein Wechselspiel von Licht und Schatten

Raus aus dem Auto und rein in den Wald. Direkt vom Parkplatz führt ein Trampelpfad durch den Wald parallel zur Straße zurück in Richtung Zusmarshausen. Nach wenigen Metern geht der Blick zum Boden. Die Augen brauchen einige Zeit, um sich an das Wechselspiel von Licht und Schatten zu gewöhnen. "Am einfachsten sind Pilze auf bemoosten Böden zu finden", hat uns Forstbetriebsleiter Hubert Droste empfohlen. Ohne Moos nicht los, scheint also auch bei der Schwammerlsuche zu gelten. Und bereits nach wenigen hundert Metern hüpft das Herz vor lauter Freude.

Ein Pilz hat sich zwar noch nicht blicken lassen. Aber fast scheint es, als hätte jemand einen grünen Teppich in dem Waldstück ausgerollt. Flauschiges Moos allenthalben auf einer Fläche in der Größe von mehreren Fußballfeldern liegt vor dem Sammler. Und der kleine braune Fleck dort vorne? Da ist doch nicht etwa...? Tatsächlich. Keine zehn Minuten nach den ersten Schritten landet die eine schöne Braunkappe im Korb. Ok, eine Schnecke hat zwar den Hut ein wenig angeknabbert, aber das lässt sich beim Putzen schnell beheben. "Wenn Du auf dem Boden hockst, um den Pilz abzuschneiden, nimm Dir Zeit und lass den Blick umherschweifen", hat ein guter Freund geraten. Schließlich komme es wieder vor, dass gleich mehrere Pilze an einer Stelle stehen. Tatsächlich. Am bemoosten Fuß einer Fichte steht nur zwei Meter entfernt ein weiterer Maronenröhrling. Das Erfolgserlebnis lässt die Hoffnung auf weitere Beute wachsen.

Wie herrlich doch ein Wald riecht

Kein anderer Pilzsammler ist an diesem Tag unterwegs. Der Wald gehört mir allein. Fast. Denn immer wieder ist ein leises Knacken zu hören, wenn sich die unsichtbaren Waldbewohner vor dem auf leisen Sohlen schleichenden Pilzsammler flüchten. Der Boden federt angenehm unter den Füßen und die Sonnenstrahlen tanzen durch die Äste. Der Geruch von Holz, Baumharz und Moos animiert dazu, einfach mal kurz die Augen zu schließen und kräftig durchzuatmen. Wie herrlich doch ein Wald riecht. Doch wir haben ja eine Mission.

Immer wieder recken Pilze ihre Köpfe aus dem grünen Teppich. Oft sind Lamellen unter dem Schirm, doch immer wieder landet ein Maronen- oder ein Rotfußröhrling im Korb. Keine Frage, in diesem Gebiet kommen auch nicht so versierte Sammler auf ihre Kosten. Dank der ebenen Fläche ist die Suche auch keine körperliche Herausforderung. Ein ideales Gebiet vor allem für Familien mit Kindern. Nach einer guten halben Stunde sind bereits ein Dutzend Braunkappen gefunden worden. Daumen hoch, Taschenmesser zu und auf zum nächsten Waldstück. Dem Streitheimer Forst bei Kruichen.

Flächen mit Brombeersträuchern werden gemieden

Hier hat der Pilzverein vor drei Jahren eine Exkursion durchgeführt. Wo genau, hat der Kollege, der darüber berichtet hat, nicht verraten. Somit dienen erneut lediglich Fichtenbäume und bemooste Böden als Orientierungshilfe. Ein Wurzelweg etwa 100 Meter vom Parkplatz entfernt führt genau in solch ein Gebiet. Das Gelände ist hier allerdings aufgrund der Steigung etwas anspruchsvoller. Das Areal auf der rechten Seite wird verschmäht. Hubert Droste hat geraten, Flächen mit Brombeersträucher zu meiden. Also auf zur Sache nach dem grünen Teppich unter den Bäumen.

Zunächst ist jedoch überwiegend hohes Gras zu sehen. Erst nach einigen hundert Metern bergauf in Richtung eines Hochsitzes lichtet sich der Bewuchs. Ähnlich wie im Landensberger Forst breitet sich das weiche Moos zwischen den Fichten aus. Und schon taucht auch der erste kleine Kerl mit seiner brauen Kappe auf.

Feinschmecker schätzen den Parasol ob seines nussigen Aromas

Gut ein weiteres Dutzend Maronen und Rotfußröhrlinge sind in dem hügeligen Terrain schnell ausgemacht. Das reicht für eine schöne Mahlzeit. Steinpilze hat es zwar nicht gegeben und auch Pfifferlingen und der so begehrte Parasol haben sich nicht blicken lassen. Letzterer ist bei Feinschmeckern vor allem wegen seines fleischigen Geschmacks mit einem nussigen Aroma sehr geschätzt. Doch um ihn zu finden, müsste ein anderes Gebiet aufgesucht werden.

"Der Parasol wächst bevorzugt am Waldesrand in Wiesennähe", hat uns Pilzexperte Günther Groß verraten. Im Gegensatz zu den Braunkappen sei er statt im moosigen Fichtenwald eher in Wäldern mit Buchen- oder Eichenbestand auf nährstoffreichen Böden im Hangbereich zu finden. Ein guter Tipp. Und schon steht die nächste Mission fest: Die Suche nach dem Parasol!