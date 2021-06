Politiker aus dem Kreis erreichen Finanzspritze für die Augsburger Messe

München hilft mit, die Corona-Verluste aufzufangen. Doch das ist noch nicht genug, sagt der Meitinger FW-Politiker Fabian Mehring.

Eine Videoschalte mit Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) brachte die gute Nachricht. Dort wurde eine kräftige Finanzspritze für die Messe in der Bezirkshauptstadt Augsburg vereinbart. Das teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Fraktion im Landtag, Fabian Mehring ( Meitingen) mit.

Mehring: "Die Messestandorte in ganz Bayern haben extrem unter der Corona-Krise gelitten und waren praktisch über Monate geschlossen. Umso wichtiger ist es, dass der Freistaat sie jetzt nicht im Regen stehen lässt, sondern finanziell entschädigt und dadurch fit für den Neustart nach der Pandemie macht." Wie Mehring, der sich hierfür gemeinsam mit Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert und Augsburgs Landrat Martin Sailer stark gemacht hat, berichtet, erhält der Messeplatz Augsburg einen coronabedingten Defizitausgleich von 785.000 Euro.

Fordert vom Freistaat noch mehr Engagement: Fabian Mehring. Foto: Kristoffer Kramer

"Das entlastete auch die Gesellschafter der Messe, die der Stadt Augsburg (64%), dem Landkreis Augsburg (20%), dem Landkreis Aichach-Friedberg, dem Bezirk Schwaben sowie der Handwerks- und der Industrie- und Handelskammer (je 4%) gehört", so Mehring, der den Landkreis in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender im Kreistag für sechs Jahre selbst im Aufsichtsrat der Messe vertrat. Schließlich werde das weitere Defizit von insgesamt 1,57 Millionen Euro ohnehin bei den Gesellschaftern hängen bleiben.

Mehring: "Wir wollen nicht mehr um Zuschüsse betteln müssen"

In der heutigen Entscheidung sieht Mehring ein weiteres Bekenntnis der Bayernkoalition aus FW und CSU zum Raum Augsburg. Das reiche aber nicht aus. Der Freistaat müsse in den nächsten Jahren auch bei der Messe und im AVV mit in die Verantwortung gehen. "Auf Dauer ist es nicht zu akzeptieren, dass das Land in München und Nürnberg als Teilhaber auftritt und dadurch automatisch für sämtliche Defizite mit haftet, während wir Augsburger fortlaufend um einzelfallbezogene Zuschüsse betteln müssen", macht der FW-Spitzenpolitiker seine Erwartungshaltung klar. (AZ)

