Landkreis Augsburg

25.10.2021

Strengere 3G-Regel im Landkreis Augsburg: So reagieren die Unternehmer

Plus Dürfen die Menschen im Kreis Augsburg bald nur genesen, geimpft oder getestet zur Arbeit gehen? In manchen Branchen gilt das jetzt. Was Unternehmer davon halten.

Von Marco Keitel

Würde Joshua Kimmich in einer Gaststätte arbeiten, bräuchte er jetzt regelmäßig einen negativen Corona-Test. Denn der Bayern-Profi ist nicht geimpft. Und bei 3G gilt jetzt gleiches Recht für alle. Auch Angestellte müssen sich nun an die Regel halten, wenn sie in ihrem Betrieb für Kundinnen und Kunden gilt. Heißt: Wer in einer Wirtschaft arbeitet und nicht geimpft oder genesen ist, braucht zweimal pro Woche den negativen Corona-Test. Wer das verweigert, kann nach Hause geschickt werden. Außerdem kann eine Abmahnung oder sogar die Kündigung die Folge sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen