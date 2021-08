Wieder mehr Corona-Fälle in Königsbrunn und Gersthofen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter: Vor allem in den Städten gibt es wieder mehr Fälle und es gibt einen neuen Todesfall.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter: Sie beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 12,6. Damit bleibt der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen seit Dienstag zweistellig. Vor allem in den größeren Gemeinden werden wieder mehr Infektionen festgestellt.

Von Dienstag auf Mittwoch sind im Landkreis Augsburg laut RKI sieben neue Fälle registriert worden. Insgesamt haben sich laut der RKI-Statistik im Augsburger Land bisher 11.569 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die meisten Infizierten kommen aus der Altersgruppe von 15 bis 59 Jahren. Männer und Frauen sind gleichauf verteilt.

Es gibt einen neuen Todesfall im Landkreis Augsburg

Die erfreuliche Entwicklung, dass es seit Längerem keine Todesfälle mehr gab, bekam am Mittwoch einen Dämpfer. Eine weitere Person sei in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben, so das RKI. Für den Landkreis Augsburg registriert das RKI in der Corona-Statistik 235 Todesfälle bisher.

In Königsbrunn (17 Fälle) und in Gersthofen (11 Fälle) nehmen die Erkrankungen beim Blick auf die Orte im Landkreis Augsburg am meisten zu. In den Städten Bobingen und Neusäß sind aktuell sechs Infektionen erkannt worden. In vielen kleineren Orten bleibt hingegen weiter die Null bei den Infektionen stehen. Beispiele dafür sind: Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Emersacker, Fischach, Heretsried, Horgau, Westendorf oder Welden. Auch in Diedorf sind derzeit keine Infektionen gemeldet.

Von Dienstag auf Mittwoch sind laut Landratsamt Augsburg 1103 neue Impfungen dazugekommen. Bei den Einwohnern des Landkreises Augsburg, die über 12 Jahre alt sind, haben 58,1 Prozent eine erste Impfung erhalten. Die Zweitimpfung haben 48,4 Prozent bekommen.

Das RKI meldet für die Nachbarlandkreise folgende Inzidenzwerte: Aichach-Friedberg 8,9; Dillingen 15,5; Donau-Ries 7,5; Günzburg 4,7. (kar)