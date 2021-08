Große Verdienste: Ministerpräsident zeichnet Ehrenamtliche aus Langweid aus

Manfred Stranzinger und Günter Klein erhalten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt. Und so wird die Auszeichnung begründet.

Sie engagieren sich seit vielen Jahren im Gemeinderat Langweid, tragen aber auch sonst viel zum Leben im Ort bei. Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz erhielten jetzt Manfred Stranzinger und Günter Klein das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für Verdienste im Ehrenamt. Bei beiden hat diese Auszeichnung jeweils mehrere Gründe.

In Langweid sind Manfred Stranzinger und Günter Klein definitiv keine Unbekannten. Seit Jahrzehnten gestalten sie dort durch ihr ehrenamtliches Engagement das gesellschaftliche und politische Leben entscheidend mit. Dafür gab es nun im Rahmen einer Feststunde im Landratsamt Augsburg das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tägigen Frauen und Männern.

Träger des Ehrenrings der Gemeinde Langweid

Manfred Stranzinger war 24 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat und ist seit letztem Jahr Träger des Ehrenrings der Gemeinde Langweid. Darüber hinaus ist er im örtlichen SPD-Verein seit über 25 Jahren im Vorstandsteam in verschiedenen Positionen tätig. Aber nicht nur im politischen Leben engagierte er sich über Jahre hinweg ehrenamtlich. Als Schiedsrichter sorgt er seit 44 Jahren für geordnete Spielabläufe. Seine sportliche Verbundenheit vor Ort brachte er neben seiner Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinen auch durch seine Tätigkeit als Vorsitzender des SV Stettenhofen von 1988 bis 2006 zum Ausdruck. Auch beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) war er jahrelang als Schriftführer im Kreis Augsburg und in der Bezirksjugendleitung tätig und war dadurch Mitglied im Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene.

Darüber hinaus bringt sich Manfred Stranzinger seit Jahren im sozialen Tätigkeitsfeld in Langweid ein. So übernahm er im Jahr 2012 das Amt des Vorsitzenden des örtlichen VdK-Ortsverbands und bietet in dieser Funktion "seinen" Mitgliedern ein abwechslungsreiches Jahresprogramm.

Gemeinderat, Vereinsvorsitzender und Chorsänger

Günter Klein bringt sich seit 25 Jahren als Gemeinderat in das politische Leben der Gemeinde ein und übt seit nunmehr sieben Jahren das Amt des Dritten Bürgermeisters in Langweid aus. Darüber hinaus war er über Jahre hinweg Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Langweid. Günter Klein ist außerdem Ehrenvorsitzenden der Reservistenkameradschaft Stettenhofen. In seinen 20 Jahren als Vorsitzender etablierte er als einer der Ersten im Landkreis Augsburg den Neujahrsempfang, der sich von einer Veranstaltung der Reservisten zum Neujahrsempfang der Gemeinde entwickelte und in all den Jahren vor allem auch aufgrund der Moderation von Günter Klein den ersten Höhepunkt des Jahres in Langweid darstellt.

Auch Günter Klein ist neben seinem politischen Engagement stets seinen sozialen Tätigkeiten ehrenamtlich treu geblieben. Neben seiner Arbeit als stellvertretender Vorsitzender im VdK-Ortsverband singt er seit fast 30 Jahren als einziger "Evangelischer" im katholischen Kirchenchor St. Vitus Langweid, was ihm auch den Dank und eine besondere Anerkennung durch das Amt der Kirchenmusik im Bischöflichen Ordinariat Augsburg eingebracht hat.

Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg, CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter und Landrat Martin Sailer gratulierten den beiden zu ihrer Auszeichnung. (AZ)