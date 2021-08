Katzenbabys auf Parkplatz bei Langweid ausgesetzt

Plus Während der Pandemie holten sich mehr Menschen ein Haustier. Jetzt leiden viele Vierbeiner, der Tierschutz im Landkreis Augsburg schlägt Alarm.

Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein neues Haustier angeschafft. Doch die süßen Fellnasen nehmen viel Zeit in Anspruch und bedeuten einiges an Verantwortung. Nicht jeder kommt damit zurecht. Die Folge: ausgesetzte Tiere und überfüllte Tierheime.