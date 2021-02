05:55 Uhr

Locker durch den Lockdown: Beim Bodyforming das Atmen nicht vergessen

Plus Maike Braunmiller gibt beim TSV Gersthofen Online-Übungsstunden in Bodyforming. Dabei wollte sie eigentlich etwas ganz anderes anbieten.

Von Oliver Reiser

Eigentlich hatte sich Maike Braunmiller, die seit Juni vergangenen Jahres in Gersthofen wohnt, bei der Turnabteilung des TSV Gersthofen gemeldet, um als Übungsleiterin für Mama-Fitness einzusteigen. Doch Corona machte nicht nur ihr einen Strich durch die Rechnung. Treffen in der Turnhalle waren ab 1. November nicht mehr erlaubt. "Und online ist das Ganze mit den Kindern etwas schwierig", sagt Braunmiller. Und bietet nun stattdessen jeden Montag ab 16.15 Uhr Bodyforming aus dem improvisierten Studio in der altehrwürdigen TSV-Turnhalle an. Das funktioniert online besser.

Die Premiere ist geglückt

Am vergangenen Montag war Premiere. "Es war sehr ungewohnt, wenn man keine Leute vor sich hat", meinte Maike Braunmiller, die aus Würzburg stammt und mit einem Gersthofer verheiratet ist, nach ihrer ersten Online-Einheit. Während ihres Studiums in Heidelberg hat die 34-jährige Ärztin, die an einer Augsburger Klinik arbeitet, bereits an der Universität Sportkurse gegeben. Nebenbei arbeitet sie auch noch in einem Augsburger Fitnessstudio. Derzeit befindet sie sich in Elternzeit. Wenn Corona vorbei ist, will sie aber wieder Mama-Fitness anbieten. Denn zu dieser Stunde werden die Kinder im Alter von drei Monaten bis vier, fünf Jahren mitgebracht. Für die Mutter von zwei Kindern (drei und ein Jahr alt) wäre das einfach ideal.

Maike Braunmiller bietet beim TSV Gersthofen Bodyforming online an. Video: Oliver Reiser

Am Dienstag startet "Fit at home"

Die Online-Angebote des größten Sportvereins im Landkreis Augsburg befinden sich gerade noch in der Aufbauphase. Am letzten Freitag gab es zum ersten Mal Zumba via Video-Konferenz, am Dienstag, 16. Februar, geht "Fit at home" an den Start. Nichtmitglieder können Schnupperstunden in Anspruch nehmen.

Eine etwa sechsminütige Schnuppereinheit "Bodyforming" mit Maike Braunmiller gibt es hier. "Bodyforming ist für Frauen ab 17 bis 70 Jahren. Es kann nichts passieren. Ich sage immer an, wenn etwas gefährlich sein könnte", lacht die Übungsleiterin und beginnt mit dem Warm-up. Zunächst links und rechts im Step-Touch, dabei werden die Knie hochgezogen und die Arme gehen gleichzeitig nach vorne und dann nach oben. Beim Knee-lift begegnen sich Knie und Ellenbogen auf Höhe der Körpermitte. "Das machen wir etwa fünf bis zehn Minuten, bis wir schön aufgewärmt sind", so Maike Braunmiller, die noch ein paar Squads (tiefe Kniebeugen, die man in der Hocke hält) hinzufügt. "Da darf es auch mal ein bisschen brennen", lacht sie, bevor sie sich zum Plank auf den Boden legt. Dabei gibt es verschiedene Stufen. Entweder die Beine mit abgelegten Unterschenkeln oder auf den Zehenspitzen vom Boden zu heben. "Wichtig ist die Körperspannung!"

Für eine Rückenübung hebt man Arme und Beine vom Boden ab und zieht die Ellenbogen Richtung Hüftgelenk nach unten. Zum Schluss werden die Hände auf den Po gehalten und kleine Bewegungen nach oben gemacht. "Schön atmen dabei! Nicht die Luft anhalten!" Gut für einen straffen Po ist die Übung, bei der man die Unterarme auf den Boden stützt und die angewinkelten Beine abwechselnd nach weit oben bewegt. Nun dreht man sich auf den Rücken, legt eine Ferse auf das angewinkelte Knie des anderen Beines. Ein Arm wird seitlich ausgestreckt, die andere Hand fasst sich zur Schläfe und wird dann nach oben bewegt. Dabei rotiert der gesamte Oberkörper. Zum Abschluss wird noch gedehnt, indem man die Beine abwechselnd fest zum Körper heranzieht.

Die Online-Angebote des TSV Gersthofen: Leistungsturnen weiblich (Dienstag, 17 Uhr, und Freitag, 18 Uhr) sowie männlich (Donnerstag, 17.30 Uhr), Bodyforming (Montag, 16.15 Uhr), Zumba (Freitag, 19.30 Uhr), "Fit at home" (Dienstag, 19 Uhr). Anmeldung per E-Mail über www.turnen-training@tsv-gersthofen.de.

