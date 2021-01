vor 19 Min.

Menschen mit Vorerkrankung werden im Kreis Augsburg früher geimpft

Menschen mit seltenen Krankheiten sollen kürzer auf die Corona-Impfung warten. Das ist das Ziel des Landkreises Augsburg. Betroffene können sich melden.

Von Philipp Kinne

Menschen mit besonders schweren Vorerkrankungen sollen schneller geimpft werden. Das ist das Ziel des Landkreises. Bislang scheiterte die Terminvergabe für viele dieser Menschen offenbar an rechtlichen Vorgaben. Die haben sich nun geändert.

Die Ständige Impfkommission habe in einer Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts die Rechtslage dafür geschaffen, dass die Kreisverwaltungsbehörden fortan Personen mit seltenen, schweren Vorerkrankungen, die nicht ausführlich in der Impfverordnung aufgeführt sind, per Einzelfallentscheidung selbstständig in die jeweiligen Priorisierungskategorien einordnen können. Das bedeutet, dass diese Menschen nach Zustimmung der Kommission schneller an der Reihe sein sollen. "Auf diesem rechtlichen Wege haben wir nun eine Möglichkeit, uns der vielen Einsendungen aus unserer Bevölkerung anzunehmen, in denen wir um Sondertermine für die Corona-Impfung gebeten werden“, sagt Landrat Martin Sailer. Im Landratsamt Augsburg ist eine solche Einzelfallkommission eingerichtet worden. Eine sogenannte Hop-on-Liste für medizinische Härtefälle werde es hingegen aus rechtlichen Gründen nicht geben.

Kommission will alle Anträge im Kreis Augsburg rechtlich prüfen

Die Kommission setzt sich unter dem Vorsitz des Landrats aus medizinisch und juristischen Sachverständigen des Landratsamtes zusammen. Schon jetzt liegen etliche Anträge vor. In den wöchentlichen Sitzungen der Kommission werde über diese Fälle diskutiert und entsprechend medizinisch und rechtlich objektiver Grundlagen entschieden. "Wen die Kommission als Einzelfall einstuft, wird in den regulären Impfbetrieb integriert und baldmöglichst versorgt“, erklärt Landrat Sailer. In der ersten Sitzung der Kommission am Freitag wurden fünf Fälle besprochen, drei davon konnten anerkannt werden.

Hier können Sie einen Antrag zur Sonderimpfung stellen

Für die Einreichung von Anträgen zur Einzelfallprüfung durch die Kommission steht ab sofort ein eigenes E-Mail-Postfach unter der Adresse einzelfall@LRA-a.bayern.de zur Verfügung. Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die sich auf diesem Wege an die Kommission richten wollen, werden bei der Einsendung um Angabe ihres Namens, der Anschrift, des Geburtsdatums und einer Telefonnummer gebeten.

Alle Infos rund ums Anmelden und Registrieren zur Impfung 1 / 3 Zurück Vorwärts Zur Impfung registrieren kann man sich schon jetzt unter www.impfzentren.bayern. Dort kann sich jeder anmelden, der an einer Impfung interessiert ist. Dazu braucht man eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer.

Wichtig zu wissen: Wer sich für die Impfung registriert, hat noch keinen Impftermin. Die Termine sollen erst dann vergeben werden, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Je nach Priorität werden die Registrierten später angeschrieben.

Wie geht es weiter? Das hängt davon ab, wann der Landkreis wieder Impfstoff zur Verfügung hat. Es gibt bislang keinen Termin für neue Impfungen. Der Landkreis will informieren, sobald es weitergehen kann.

Zudem wird eine stichhaltige Beschreibung der individuellen Umstände erwartet, nach denen eine Einzelfalleinstufung infrage kommen könnte. Das Landratsamt weist jedoch explizit darauf hin, dass die Entscheidungsprozesse streng den Vorgaben der Ständigen Impfkommission unterliegen. Es ist davon auszugehen, dass nur wenige Fälle die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einzelfalleinstufung erfüllen, da sich die Kreisverwaltungsbehörde unabhängig von den Vorerkrankungen an die Priorisierung des Bundes halten muss.

