Neue Schule in Westheim könnte in zwei Jahren stehen

ein modell gibt es bereits. Bürgermeister Greiner schränkt ein: Aber nur, wenn es bis dahin Fördergelder wie üblich gibt.

Von Jana Tallevi

Auch in Zeiten von Corona sieht sich die Stadt Neusäß voll handlungsfähig und plant weiter an ihren Zukunftsprojekten. Das betonte Bürgermeister Richard Greiner auf der letzten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses in alter Besetzung. Vorgestellt wurde dabei ein erstes Modell für die neue Schule mit Platz für die Feuerwehr in Westheim. Das Projekt hatte Greiner im vergangenen Kommunalwahlkampf als eines der wichtigsten in der jetzt beginnenden Amtsperiode des Stadtrats angesprochen.

Wie die neue Schule aussehen wird, die den gut 60 Jahre alten Vorgängerbau an der Dr.-Rost-, Von-Ritter- und Hindenburgstraße ersetzen soll, stellte jetzt Architekt Ludwig Karl aus München vor. Er hatte die Ausschreibung gewonnen, nachdem Architekt Hans Schuller, der die Stadt schon bei anderen Schulbauten beraten hat, vor zwei Jahren eine Machbarkeitsstudie erstellt hatte. Den besonderen Charme der Planung fasste der Bürgermeister zusammen: „Hier entsteht kein großer Kubus. Stattdessen sollen sich die kleineren Lernhäuser in die umgebende Villenstruktur einfügen.“

Im einzelnen, so Ludwig Karl, bekomme jede der vier Klassenstufen ein eigenes „Haus“, das aber über Flure und die gemeinsame Pausenhalle im Erdgeschoss verbunden sei. Um neue Lernformen abbilden zu können, seien beispielsweise die Vorräume großzügig geplant. Hier sei vor allem Gruppenarbeit möglich. Im Erdgeschoss sind die Räume für die zukünftige offene Ganztagsschule (OGTS) vorgesehen.

Im Untergeschoss und räumlich von der Schule getrennt wird die Feuerwehr Westheim ihre neuen Räume bekommen. Anders als bisher sollen die praktisch aufgeteilt und vor allem die An- und Ausfahrtsituation der Einsatzfahrzeuge verbessert werden. Dass die Umgebung der Feuerwehr bei Bedarf auch abgeschlossen werden kann, war für Stadtrat Christian Kugelmann besonders wichtig. Er ist selbst bei der Feuerwehr Westheim aktiv.

Ebenfalls im Untergeschoss befindet sich der Eingang zur Schulturnhalle. Ob hier daran gedacht sei, dass die Halle auch den Ansprüchen der Vereine genüge, die dort trainieren, wollte Stadtrat Joachim Wilhelm (FW) wissen. Nicht für den Wettkampfbetrieb in allen Sportarten gab Bürgermeister Richard Greiner zu. „Aber das ist ja auch zuallererst eine Schulturnhalle“, gab er zu bedenken. Auf der Sitzung der Arge Sport sei bereits mit den Vereinen über das Thema gesprochen worden. So ist genügend Platz für die Aufbewahrung des Vereinsmaterials der Tischtennisspieler eingeplant und auch die Volleyballer werden mehr Platz haben. Eine Tribüne wird es aber nicht geben. „Die Turnhalle wird nicht schlechter als bisher“, so Greiner.

Die Freiflächen der neuen Schule werden wegen der Hanglage teilweise auf zwei Ebenen geplant und sind über eine Treppe verbunden. Der heutigen Schätzung nach wird die Schule mit Feuerwehr 16,7 Millionen Euro kosten – von 16 Millionen war der Planungsausschuss nach der Machbarkeitsstudie 2018 ausgegangen. Bis Juli sollen der Entwurf überarbeitet und bereits im September der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden. Falls dieser rechtzeitig genehmigt wird, könnte die Übergangsschule aus Containern, die für die Bauzeit aufgestellt wird, im September 2021 bezugsfertig sein. Im selben Sommer schon könnte die alte Schule abgebrochen werden und der Neubau dann im Sommer 2023 fertig sein.

Allerdings enthalte der Plan in der aktuellen Situation viele Unwägbarkeiten, so Herbert Zimmermann, der die Hochbauabteilung der Stadt leitet. Unabsehbar sei, wie lange im Moment Förderanträge in der Genehmigung von Schwaben bräuchten – aufgrund von Corona hat dort der Arbeitsaufwand stark zugenommen. Unklar sei auch noch, ob in Zukunft Fördergelder wie gewohnt überhaupt zur Verfügung stehen würden, so Bürgermeister Richard Greiner.

