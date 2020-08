06:00 Uhr

Neue Zebrastreifen sollen Diedorf sicherer machen - doch es gibt ein Problem

Plus Eigentlich geben die Zahlen Zebrastreifen an der Lindenstraße und der Pestalozzistraße in Diedorf nicht her. Warum sie dennoch kommen könnten.

Von Jana Tallevi

Die Kreuzung Lindenstraße/Pestalozzistraße in Diedorf soll für Fußgänger sicherer werden. Das hat sich der Gemeinderat Diedorf vorgenommen. Im Gespräch ist nun ein Zebrastreifen bei der Marktapotheke und ein weiterer zur Bushaltestelle in Richtung Augsburg. Dabei erfüllt die Kreuzung eigentlich gar nicht die sonst üblichen Voraussetzungen für einen solchen Überweg.

Der Gemeinderat hat sich die Situation nun vor Ort angesehen. Vor einer Entscheidung wollen die Gemeinderäte wissen, wie hoch die Kosten für einen Zebrastreifen sein könnten. Die Verwaltung soll die Kosten nun prüfen und auf der nächsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses vorlegen, der für die Entscheidung zuständig ist.

Das Problem: Für einen Zebrastreifen vorgeschrieben sind unter anderem ein Verkehrsaufkommen von mindestens 200 Fahrzeugen pro Stunde bei gleichzeitig mindestens 50 Fußgängern. Diese Zahlen würden nicht erreicht an den beiden Übergängen, so Bürgermeister Peter Högg bei dem Termin vor Ort. Zwar liegen für genau diese Kreuzung keine Zahlen vor. Vor noch nicht einmal einem halben Jahr, kurz vor dem Corona-Lockdown, hatte das Landratsamt aber etwa 100 Meter entfernt vor dem Seniorenzentrum in der Lindenstraße den Verkehr zählen lassen. Knapp 1600 Fahrzeuge, davon 3,7 Prozent im Schwerverkehr einschließlich Bussen, waren es dort im Tagesschnitt in der zweiten Märzwoche. Auch vor dem Seniorenzentrum gibt es schon einen Zebrastreifen, dort mit zusätzlicher Querungshilfe. An dessen Besucher und Bewohner denken die Gemeinderäte vor allem, wenn es um die neuen Zebrastreifen geht.

Auch ein Kinderarzt und eine Apotheke finden sich an der Diedorfer Kreuzung

Eine Querungshilfe war auch zunächst für die Pestalozzistraße gegenüber der Kinderarzt- und allgemeinärztlichen Praxis angedacht worden. „Die Fahrbahn ist dafür aber nicht breit genug“, so Verkehrssachbearbeiterin Sabine Buchholz bei dem Termin.

Jahrelang hatte es an der Kreuzung bereits an allen vier Übergängen einen Hinweis auf Fußgänger gegeben. Rote Farbe auf der Straße hatte auf die Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht. Die kam vor fast zwei Jahren allerdings weg: Rechtlich hatte sie nämlich keine Bedeutung. Ein Unfallschwerpunkt ist die Kreuzung Linden-/Pestalozzistraße nicht, allerdings hätte es schon öfter Beinahe-Unfälle gegeben, wissen die Gemeinderäte.

Die Polizei sieht Zebrastreifen nicht nur positiv

Auch beim Thema Zebrastreifen war die Polizei, die den Hauptverwaltungsausschuss vor der Entscheidung in verkehrsrechtlichen Fragen berät, lange Zeit zurückhaltend gewesen. Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Zebrastreifens vor der Grund- und Mittelschule, etwa 300 Meter entfernt in der Pestalozzistraße, hatte Polizist Wolfgang Nowak erklärt, warum: Zebrastreifen und auch Fußgängerampeln „vermitteln eine Scheinsicherheit, da Fahrzeugführer diese oft nicht wahrnehmen“, warnte er.

Im Falle der geplanten Übergänge habe die Polizei aber ihre Zustimmung signalisiert, so Högg. Fehlen nur noch die Kosten: Da für die richtige Anlage eines Zebrastreifens zunächst die Fahrbahn abgefräst werden, dann die Farbe aufgebracht und auch die Beleuchtung verbessert werden müssten, muss möglicherweise mit Kosten von bis zu 30.000 Euro pro Zebrastreifen gerechnet werden, so der Bürgermeister. Die genaue Summe soll bei der Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses Anfang September vorliegen.

In diesem Zusammenhang soll auch die Regelung von Tempo 50 auf dem Ast der Lindenstraße vor der Apotheke überprüft werden. An allen anderen drei Zufahrtsstraßen der Kreuzung gilt Tempo 30.

