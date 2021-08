Neusäß

vor 59 Min.

In der Neusässer Heinkelstraße brennt nun schon die dritte Hecke

Plus Die unheimliche Serie in Neusäß geht weiter. Diesmal droht das Feuer sogar auf ein Gartenhaus überzugreifen. Alle Brände weisen Parallelen auf.

Von Matthias Schalla

Wieder einmal hat in Neusäß eine Hecke gebrannt. Und erneut ist das Feuer in der Heinkelstraße ausgebrochen. Auf einer Länge von zehn Metern stand nach Auskunft der Feuerwehr Neusäß kurz vor 2 Uhr eine Thuja-Hecke in Flammen. Gerade noch rechtzeitig konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf eine Gartenhütte verhindern. Lediglich einige Möbel wurden beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 3000 Euro aus und ermittelt derzeit in alle Richtungen.

