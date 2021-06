Neusäß-Täfertingen

vor 43 Min.

Illegaler Heckenschnitt erzürnt die Anwohner in Täfertingen

An einem Feldweg wird eine Thuja-Hecke so radikal gekürzt, dass Vögel ihre Brutplätze verlieren und ein Absterben des 50 Jahre alten Gewächses droht.

Plus In Täfertingen wird eine Thuja-Hecke so radikal gekürzt, dass Vögel ihre Brutplätze verlieren und ein Absterben des 50 Jahre alten Gewächses droht.

Von Matthias Schalla

Die Anwohner am Schleisweg in Täfertingen sind entsetzt. „Seit 50 Jahren steht die Thuja-Hecke vor unseren Grundstücken und nun ist sie binnen kürzester Zeit zerstört worden“, sagt ein Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses in dem Neusässer Ortsteil. Nicht nur, dass der radikale Rückschnitt völlig überflüssig sei, besonders schlimm findet es der Anwohner, dass so auch zahlreiche Nistplätze mitten in der Vogelbrutzeit vernichtet wurden. Mittlerweile hat auch die Polizeiinspektion Gersthofen die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Themen folgen