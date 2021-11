Neusäß

06:00 Uhr

Was weiß Wikipedia? Weshalb Neusäß nicht zu Augsburg gehört

Laut Walter Pötzl "kunst- und kulturgeschichtlich das bedeutendste Gebäude in Neusäß": die Kobelkirche Maria Loreto.

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Dieses Mal: Neusäß.

Von Marco Keitel

Ist Neusäß von Augsburg abhängig? Auf Wikipedia steht nicht nur, dass die Stadt unmittelbar an den größeren Nachbarn angrenzt. Da heißt es auch: "Diese Abhängigkeit ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in den Bereichen Kultur und Freizeit zu finden." Weiter unten wird behauptet: "Neusäß ist dabei im Wesentlichen eine Wohngegend von Augsburg." Diese Formulierungen stören Walter Pötzl, der ehemalige Heimatpfleger des Landkreises Augsburg. "Das würde ich so nicht unterschreiben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

