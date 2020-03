vor 38 Min.

SPD und Grüne antworten

Bund Naturschutz Stadtbergen veröffentlicht die „Wahlprüfsteine“

Vor der Kommunalwahl hat der Bund Naturschutz einen Fragebogen mit „Wahlprüfsteinen“ an die Parteien verschickt, um deren Positionen zu Umweltthemen abzufragen. Wie die Vorstandsmitglieder Thomas Miehler und Paul Reisbacher (beide Grüne) bedauerten, waren CSU, Freie Wähler und Pro Stadtbergen nicht bereit, die Fragebögen auszufüllen. SPD und Grüne gaben an, das Gelände südlich der B300 grundsätzlich von Bebauung freihalten zu wollen. Es sei unersetzlich für die Naherholung, die Landwirtschaft und als freie Landschaft gerade in Zeiten rasant wachsender Bebauung im Raum Augsburg.

Beide Parteien äußern sich zurückhaltend, was die Ausweisung neuer Wohngebiete über die bestehenden Planungen hinaus betrifft. Die Infrastruktur dürfe nicht überfordert werden (Grüne), der Innenentwicklung ist verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken (SPD). Speziell das letzte große Baugebiet in Deuringen soll in der nächsten Wahlperiode nicht realisiert werden.

Beide Parteien sind mit dem ÖPNV in Stadtbergen nicht voll zufrieden. Während die SPD einen Bürgerbus fordert und die Tarifgestaltung kritisiert, sprechen sie die Grünen für ein 365- Euro- Ticket aus und für die bessere Anbindung der Stadtteile. Der Straßenlinie 5 stehen beide Parteien positiv gegenüber, allerdings muss ein Verkehrschaos nach dem Bau vermieden werden (SPD). Grüne und SPD plädieren beide für ein Energie- und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen, was die Grünen im Stadtrat bereits beantragt haben. Die SPD denkt an nicht-gewerbliche Nutzung von Flächen in Gewerbegebieten, wie Überbauung von flächenfressenden Parkflächen, die Grünen an Stelzenbauten über gewerblichen eingeschossigen Anlagen. (AL)

