Stromausfall im Bereich Diedorf: Baum kracht auf Leitung

Im Bereich von Diedorf und Gessertshausen gingen am Donnerstag die Lichter aus.

In Orten rund um Diedorf und Gessertshausen fiel am Donnerstag der Strom aus. Bis zu zwei Stunden saßen Bewohner im Dunkeln. Auslöser war das Sturmtief Bianca.

Von Christian Gall

Am späten Donnerstagabend fiel der Strom in mehreren Haushalten im Bereich Diedorf beziehungsweise Gessertshausen aus. Nach Auskunft der Lechwerke begann die Störung um etwa 20.42 Uhr und betraf Gebiete in Hausen, Willishausen , Offenhof, Deubach, Kreppen und Biburg. Durch Umschaltungen im Netz wurden die betroffenen Gebiete wieder mit Strom versorgt, die Aktion dauerte bis etwa 21.45 Uhr.

Stromausfall bei Diedorf/Gessertshausen: Sturm war wohl der Auslöser

Schon am Donenrstagabend vermuteten die Lechwerke , dass wohl ein Baum, der durch den starken Wind auf eine Stromleitung gefallen ist, der Auslöser für de Störung war. Am Freitagmorgen bestätigten die LEW: Bei Hausen war ein Baum in eine Mittelspannungsleitung gestürzt. (mit AZ)

