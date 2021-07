Der Afghane Mashal Malikzada bleibt dem SV Thierhaupten treu

Plus Mashal Malikzada floh mit zwölf Jahren aus Afghanistan. Beim SV Thierhaupten fühlt er sich wohl. Doch der Verein bietet ihm Unterstützung über den Sport hinaus.

Mashal Malikzada hat schon Fußball gespielt, als er noch in seinem Heimatland Afghanistan lebte. Mit zwölf Jahren floh er ganz auf sich allein gestellt nach Deutschland – und landete schließlich beim Sportverein Thierhaupten (SVT). Dort kickt der heute 18-Jährige noch immer mit ganz viel Herzblut. Doch es ist nicht nur der Sport selbst, der den einstigen Flüchtling auffängt: Nun hat der Verein geholfen, eine Bleibe und einen Arbeitsplatz für seinen Spieler zu arrangieren.