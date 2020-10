07:00 Uhr

Tina Schüssler spielt mit Schülern Song gegen Rassismus ein

Plus Die ehemalige Box-Weltmeisterin Tina Schüssler veröffentlicht mit einer Kids-Band den offiziellen Song für das Schulnetzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Von Oliver Reiser

Tina Schüssler zeigt wieder einmal Courage. Die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1, die seit einiger Zeit als Sängerin erfolgreich ist, hat den offiziellen Song für das Schulnetzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" geschrieben. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Netzwerk, dem in Deutschland über 3300 Schulen angehören. Das Projekt bietet Schülern und Pädagogen die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Viele Schulen im Landkreis sind mit dabei, so die Grund- und Mittelschule Diedorf und die Eichenwaldschule in Neusäß.

Zum 25-jährigen Jubiläum überreicht Tina Schüssler diesen Song "Steht auf!" nun als ganz besonderes Geschenk nach Berlin. „Geschlecht und Herkunft, ist doch scheissegal, wir alle leben hier oder ist das nicht normal? Zeigt Courage, wacht doch endlich auf, gegen Rassismus, ich und du wir stehen drauf“, heißt es da im Refrain des Songs, den sie mit einer Kids-Band aus verschiedenen Schulen aufgenommen hat.

Tina Schüssler ist seit Jahren sozial engagiert

Seit Jahren ist das sozial engagierte Energiebündel Tina Schüssler für „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ als Patin an mehreren Schulen unterwegs, bringt sich aktiv gegen Rassismus, Mobbing und gegen Gewalt ein. „Sie ist ein großes Vorbild, zeigt den Schülern, was Courage ist und wie man diese umsetzt.

Mit ihrer authentischen und energiegeladenen Art erreicht und motiviert sie die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, aber auch die Lehrkräfte und Rektoren", heißt es aus den Schulen, an denen sie Workshops gibt oder zusammen mit den Kindern und Jugendlichen musiziert. So entstand auch die Idee, einen eigenen Song zu schreiben und zu komponieren. Gemeinsam setzt sie dieses musikalische Projekt mit ihrem Produzent Christof Czarnecki, der auch ihre kürzlich erschienene CD „Verwirrte Welt“ produziert hat, und Kindern unterschiedlicher Nationalitäten um.

Mit ihrer authentischen und energiegeladenen Art erreicht und motiviert Tina Schüssler die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, aber auch die Lehrkräfte und Rektoren. Bild: Luca Wiesner

„Was für ein Zusammenhalt und welch enorme Energie entsteht, wenn Tina das Schulgebäude betritt ist phänomenal“, sagt Sigrid Puschner, Rektorin der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen, „sie erreicht die Schüler in wenigen Minuten und baut ein unglaublich inniges Vertrauen auf. Schüssler ist nicht nur eine prominente Patin, sondern ein so wertvolles Unikat für unsere Schulen.“

Neben ihrer Schule sind auch die Grund- und Mittelschule in Diedorf, die Grundschule am Eichenwald und das Berufliche Schulzentrum in Neusäß sowie die Kapellenschule in Augsburg am Start. „Auch in Fürstenfeldbruck sind wir schon“, freut sich Tina Schüssler.

