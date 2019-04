19:45 Uhr

Tote Katzen in Dinkelscherben: Polizei sucht Hinweise

Die Todesursache bleibt weiter unklar, denn Rattengift scheidet offenbar aus. Sollten weitere Fälle auftreten, wird das Landeskriminalamt hinzugezogen.

Von Maximilian Czysz

Woran sind die beiden Katzen, die am Samstag von ihrem Besitzer tot im Garten gefunden wurden, gestorben? Rattengift, das in der Marktgemeinde ausgelegt wird, scheidet offenbar aus. Denn der letzte Termin, der offiziell bekannt gegeben wird, liegt schon Wochen zurück. Zuletzt war er Mitte Januar, der nächste ist Mitte Mai geplant. Auch ein „Katzenhasser“, der es gezielt auf die beiden Tiere abgesehen hat, kommt wohl nicht in Frage.

„Es gibt dafür keine Anhaltspunkte“, sagt Alfred Götz von der Polizei in Zusmarshausen. Dort waren nach dem Vorfall auch keine Hinweise eingegangen. Sollten sich herausstellen, dass weitere Tiere vergiftet wurden, dann wird das Landeskriminalamt um Unterstützung gebeten. Dort könnten Spezialisten die Spuren untersuchen, die die Polizei gesichert hat – es handelt sich um blutigen Auswurf, den der Katzenbesitzer neben den toten Tieren entdeckt hatte. Im Labor könnte dann festgestellt werden, um welches Gift es sich handelt.

Eine „Zweitvergiftung“ scheidet wohl aus

Dass es sich um Rattengift handelt, dass die Katzen über tote Tiere aufgenommen haben, sei theoretisch zwar möglich. Aber nur theoretisch, meint Schädlingsbekämpfer Joachim Hawlik von der gleichnamigen Firma in Gablingen. Fälle einer so genannten Zweitvergiftung habe der Experte in den vergangenen Jahre der Folge nicht erlebt. Denkbar sei eher eine so genannte Zweitvergiftung durch starke Gifte aus ehemaligen Beständen von Landwirten. Früher sei zum Beispiel der „Giftweizen“ verbreitet gewesen, weiß Hawlik. Er hält es eher für unwahrscheinlich, dass eine Katze eine vergiftete Maus frisst: Kein Exemplar in Deutschland sei so hungrig. „Sie spielt lieber damit oder trägt sie vor die Haustüre.“ Um durch das Gift der ausgelegten Rattenköder zu sterben, „müsste sie schon zehn Mäuse auf einmal verschlingen“.

Der Dinkelscherber Tierarzt Dr. Alexander Steinhart hält die neueren Rattengift für problematisch, weil es unauffällig und mit einer Zeitverzögerung wirke. Weil Ratten schlaue Wesen sind, würden sie sofort bemerken, wenn ein Artgenosse nach dem Anknabbern eines Köders Vergiftungserscheinungen zeigt und die Finger davon lassen. Daher machen sich die ersten Symptome erst nach Stunden bemerkbar. Für Katzen und auch Hunde heißt das wiederum: Auch bei ihnen mache sich eine Vergiftung oft erst viele Stunden oder Tage nach dem letzten Freigang bemerkbar.

Auf die Farbe des Zahnfleischs achten

Gerade wenn in einer Gegend Rattengift ausgelegt werde, sollten Tierfreunde laut Steinhart auf verschiedene Anzeichen achten: Wirkt das Tier schlapp und apathisch? Ist das Zahnfleisch eher porzellan-rosa statt wie sonst blau-rosa? Wenn ja, dann sei Eile geboten. Werden Vergiftungserscheinungen erkannt, dann müsse sofort gehandelt werden und am besten ein Arzt aufgesucht werden. Sonst könne es zu Organversagen und zu tödlichen inneren Blutungen kommen. Mit Vitamin K oder auch einer Transfusion könne gegengesteuert werden.

