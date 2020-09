11:22 Uhr

Unfall auf der B300 in Gessertshausen war schlimmer als gedacht

Schwerwiegender als gedacht stellt sich ein Unfall auf der B300 am Ortseingang von Gessertshausen in Richtung Diedorf dar. Es gibt zwei Verletzte.

Wie bereits berichtet, war es auf Höhe des Edeka-Supermarkts am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Damals ging die Polizei noch von einem Verletzten aus. Wie berichtet, wollte ein 39-Jähriger von Diedorf kommend in den Parkplatz des Supermarkts abbiegen. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem drei Männer saßen.

Bekannt war bereits, dass dabei der 39-Jährige verletzt wurde, er zog sich Thoraxprellungen und Prellungen am linken Bein zu. Inzwischen ist klar, dass auch ein Mitfahrer in dem anderen Auto verletzt wurde, er erlitt Prellungen im Gesicht. Die Verletzten wurden in das Universitätsklinikum Augsburg zur weiteren Behandlung gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro. (jah)

