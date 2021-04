Verwirrter 18-Jähriger rennt in Neusäß auf die Straße

Ein 18-Jähriger war verwirrt und betrunken in Täfertingen unterwegs und beleidigte Passanten. Warum die Polizei ihn mitnahm.

Total verwirrt unterwegs war ein 18-Jähriger in Neusäß-Täfertingen. Als die Polizei vor Ort ankam sah es anders aus als zunächst gemeldet. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Gersthofen fuhren am Montagabend gegen 21.45 Uhr in die Boschstraße in Neusäß-Täfertingen, da ein 18-Jähriger von drei Unbekannten geschlagen worden sei. Schließlich seien die Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Bei der Aufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass sich der 18-Jährige vor Eintreffen der Streifen in der dortigen Tankstelle befand. Dort beleidigte er unter anderem auf dem Tankstellengelände zwei Passanten. Im weiteren Verlauf rannte er auf die Verbindungsstraße zwischen Hirblingen und Neusäß. Dort hielt er das Auto eines Verkehrsteilnehmers an und versuchte, in dieses einzusteigen.

Böller und Ausweis einer fremden Person gefunden

Bei der Kontrolle seiner Person fanden die Kollegen einen Böller und einen Ausweis einer fremden Person auf, die sichergestellt wurden. Der 18-Jährige, der unter Stimmungsschwankungen litt und nach Angaben der Polizei mit circa 2,2 Promille stark betrunken war, machte durchgehend wirre Angaben. Da damit zu rechnen war, dass der 18-Jährige erneut auf die Fahrbahn rennt, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Den 18-Jährigen erwarten Anzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Beleidigung. (lig)

