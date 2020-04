Viel Humor: Welche Bücher ein Neusäßer Buchhändler empfiehlt

Plus Max Fischer von der Buchhandlung in Neusäß empfiehlt während der Corona-Krise Bücher zum Lachen. Was ein Fußballtrainer damit zu tun hat.

Auch wenn kleine Geschäfte trotz Corona-Krise bald wieder öffnen dürfen, bleibt auch in den nächsten Tagen genug Zeit zum Lesen. Schließlich sollen die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Max Fischer von Bücher Max in Neusäß empfiehlt für die schwierigen Zeiten Bücher mit viel Humor und guter Atmosphäre.

Lachen und Humor sind elementar

Welche Bücher würden Sie empfehlen, die Leser in diesen schwierigen Zeiten zum Lachen bringen können?

Fischer: Lachen und Humor ist in dieser Zeit elementar. Und wenn ein Schuss Weisheit dazu kommt umso besser! Meine Empfehlung ist deshalb, auch aufgrund der fußballfreien Zeit: „Das Buch vom Klopp - Die besten Sprüche von Jürgen Klopp“, erschienen im Lübbe-Verlag.

Was sind Ihre Buchempfehlungen für Kinder bis und ab sechs Jahren?

Fischer: Mein Tipp für Kinder unter sechs Jahren ist „Überall Popos“ aus dem Klett-Kinderbuch Verlag. Kein Verlag ist derzeit innovativer und gleichzeitig ganz nah an der Welt der Kinder dran. Das Buch ist ein Hoch auf die Körper-Vielfalt.

Zurzeit viele Waldspaziergänge

Da wir zum Glück, bei dem derzeitig guten Wetter, mit der Familie viele Waldspaziergänge machen können, ist meine Empfehlung ab sechs Jahren die Reihe „Die wilden Waldhelden“ von Andrea Schütze. Das sind tolle Naturgeschichten mit schönen Bildern von Carola Sieverding.

Welche Bücher empfehlen Sie für Erwachsene in solchen Zeiten der Krise?

Fischer: Erwachsenen lege ich Frank Berzbachs „Die Schönheit der Begegnung“ nahe. Der Autor erzählt in 32 Variationen, wie er seine Frau kennengelernt hat: Immer an anderen Orten, und immer in anderen Konstellationen. Das Buch ist ein Fest der Liebe und lässt uns in schwierigen Zeiten auf gute Gedanken kommen. Die beste romantische Komödie zwischen zwei Buchdeckeln.

Urlaub in Italien - als Hörbuch

Was sind empfehlenswerte Hörbücher, um Langeweile zu vertreiben?

Fischer: Im Hörbuchbereich bietet sich ein kleiner Urlaub in Italien an! „Mitten im August“ von Luca Ventura, fesselnd gelesen von Johannes Klaußner, entführt uns nach Capri. So lässt es sich auch in der Isolation in die Ferne schweifen.

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?

Fischer: Auf meinem Nachttisch liegt gerade „Late show“ von Michael Connelly, ein rasanter US-Krimi mit einer starken Polizistin des Los Angeles Police Department (LAPD).

Aus der Nachtschicht der Polizei

„Late show“ wird die Nachtschicht der Polizei genannt, bei der man am Morgen jeden Fall an die Kollegen abgibt. Die Polizistin Renee Ballard gerät allerdings in eine interne Verschwörung und muss um ihre Karriere kämpfen. Höchst spannend, toll im Sound und wunderschön gestaltet vom Schweizer Kampa-Verlag.

Ausleihe Das Telefon 0821/466288 von Bücher Max in Neusäß ist zu den normalen Öffnungszeiten besetzt, zudem gibt es die Möglichkeit, mit WhatsApp unter der Festnetznummer, per E-Mail unter info@buecher-max.de oder über den Onlineshop unter www.buecher-max.de Bücher zu bestellen. Bislang erreichen 90 Prozent der Bücher, DVDs und Spiele die Kunden am Folgetag, der Rest einen Tag später.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.