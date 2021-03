Vom Allgäu nach Gersthofen: Das ist der neue Pfarrer

vor 1 Min.

Markus Dörre ist seit dem 15. März der neue Pfarrer in der Pfareiengemeinschaft Gersthofen und freut sich auf seine künftige Tätigkeit in der Ballonstadt. Er ist gerade dabei, sein Büro im Pfarrhaus einzurichten, denn noch sieht es dort sehr leer aus.

Plus Markus Dörre führt seit Montag die katholische Pfarreiengemeinschaft in Gersthofen. Zuvor arbeitete er in einer der bekanntesten Ecken Bayerns.

Von Diana Zapf-Deniz

Seit Montag hat die katholische Pfarreiengemeinschaft Gersthofen einen neuen Pfarrer, nachdem Pfarrer Ralf Gössl aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hat. Markus Dörre kommt aus dem Dorf der Königsschlösser in die Ballonstadt. Zehn Jahre diente er in Schwangau und führte dort die drei Gemeinden Bayerniederhofen, Schwangau-Waltenhofen und Trauchgau erfolgreich zu einer gut funktionierenden Pfarreiengemeinschaft zusammen.

Dörre wurde 1975 in Landsberg am Lech geboren und wuchs in Kaufering mit zwei älteren Brüdern auf. Schon als Jugendlicher konnte er sich einen kirchlichen Dienst später vorstellen. „In meiner Heimatgemeinde war ich stark verankert, diente 14 Jahre als Ministrant, war in der Jugendarbeit tätig und half als Mesner aus“, erzählt der 45-jährige. Der Kauferinger stammt übrigens aus der gleichen Pfarrei wie Bischof Bertram Meier und erinnert sich gerne an diese Zeit zurück: „Bei der Primiz des heutigen Bischofs war ich zehn Jahre alt und ministrierte damals.“ Im Studium zog es ihn nach Augsburg und Würzburg.

Darum verlässt Dörre das Allgäu

Er wird oft gefragt, wie er so eine schöne Gegend wie das Allgäu verlassen könne. Dörres Antwort: „Es war klar, dass ich dort nicht auf immer und ewig bleiben werde. Die Maßgabe ist, dass wir alle zehn bis zwölf Jahre die Stelle wechseln.“ Zudem ist er der Meinung, dass er nun an einem Punkt angelangt war, an dem er der Weiterentwicklung der vorigen Gemeinde im Wege stehen würde. Nun müsse dort frischer Wind rein. Zudem hat der Theologe sich in den letzten Jahren weitergebildet und ist nebenzu in der Gemeindeberatung der Diözese Augsburg tätig. Die Pendelei zwischen Schwangau und Augsburg fraß viel Zeit. Als es die Pfarrerstelle in Gersthofen zu besetzen galt, gab es für Dörre deshalb kein Zögern.

„Ich habe höchsten Respekt vor der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen, weil sie über Monate gezeigt hat, dass sie sich für ihre Pfarrei einsetzt. Sie ist nicht in Schockstarre verfallen, weil es aufgrund von Krankheit keinen Pfarrer gab. Sie hat keinen Dienst nach Vorschrift gemacht, sondern viel mehr.“ Dörre fand das Martinsspiel sehr beeindruckend und freut sich auf Gersthofen: „Ich bin stolz, dass ich ein Team übernehmen darf, das so viel Herzblut bisher in die Arbeit reingesteckt hat.“

Neuer Pfarrer in Gersthofen freut sich auf Team

Dörre liegt die Ökumene sehr am Herzen. „Ich sehe ja auch, dass ganz viele Menschen über konfessionsverschiedene Ehen darunter leiden, dass die Einheit der Christen noch nicht vollzogen ist.“ Christen müssten sich einander wertschätzen, mit einer Stimme sprechen und die Trennung katholisch und evangelisch in den Köpfen überwinden. „Es gibt Themen, da sind wir einfach gleichermaßen gefragt.“

In seiner Diplomarbeit befasste er sich mit dem Thema „Die Rolle der Seelsorge in der Krisenintervention am Beispiel der Suizidgefährdung“. „Als ich einst eine Beerdigungsansprache hielt für jemanden, der Suizid beging, hat das meine eigene Sichtweise sehr geprägt.“ Seine Rolle in der Seelsorge bedeutet ihm viel. Unfälle, Erkrankungen, Suizid - Menschen in Extremsituationen als Angehörige oder Betroffene zu begleiten – gerade jetzt in der Corona-Zeit – ist für ihn unerlässlich. „Ich frage mich, wie lange wir nach der Pandemie brauchen, um wieder unbefangen miteinander umzugehen. Ab wann werden wir wieder umschalten können, um dem Leben wieder eine gewisse Leichtigkeit zu geben?“

Der Jakobsweg hat es Markus Dörre angetan

Hobbymäßig liebt es Markus Dörre, den Jakobsweg zu gehen. Vor über zehn Jahren hat er damit angefangen und wandert, wenn es die Jahresplanung erlaubt, jährlich ein Stückchen weiter. „Losgelaufen bin ich 2008 von Illertissen aus und bin derzeit in Frankreich, etwa 200 Kilometer vor der spanischen Grenze.“ Mit Wandern, Lesen und ins Kino gehen verbringt er gerne seine freie Zeit.

In das Pfarrhaus in Gersthofen wird er erst nach dem Umbau ziehen. Bis dahin wohnt er in einer Übergangswohnung im Bistum Augsburg und hat erst einmal alle Hände voll zu tun, das noch leere Büro einzurichten. Das Kreuz hängt schon mal und der Heilige Jakobus steht ihm auch zur Seite.

