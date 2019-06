vor 7 Min.

Wanderzeit mit Yoga oder Kneipp-Treten

Im Juni gibt es geführte Wanderungen mit der ReAL West

Pfingsten und schönes Wetter – die ideale Gelegenheit, in der Umgebung zu wandern. Anregungen dazu gibt es bei Wanderungen, die die ReAL West mit Sitz in Fischach organisiert. Eine ganze Reihe führt im Juni zum Biohof Hesch in Emersacker, wo in verschiedenen Führungen das Prinzip der Permakultur vorgestellt wird. Auch eine Kräuterwanderung am 16. Juni ist dabei.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, gibt es ab 14 Uhr eine Kneipp-Rundwanderung am Bach-Erlebnispfad in Biberbach. Durch den „Süßen Grund“ und über den Ölberg wird von Biberbach nach Albertshofen zur dort neu erstellten Erlebnispfadstation „Kneipp-Spaß maxi“ gelaufen.

Zum Naturerlebnis gibt es auch Infos und Übungen zu Kneipps fünf Säulen der Gesundheit: Wasser, Bewegung, gute Ernährung, Heilpflanzen und Balance. Für die fünf Kilometer weite Wanderung sind rund drei Stunden eingeplant.

Am Samstag, 29. Juni geht es ab 9.30 Uhr durch den Streitheimer Forst. Beim Wandern kann man über sich, Gott und die Welt nachdenken. Bewusstes Gehen wird kombiniert mit Impulsen zur Achtsamkeit und einfachen Übungen aus Yoga und Weisheitslehren. Im Landgasthof Demharter in Wörleschwang besteht mittags die Gelegenheit zur Einkehr und einer geführten Entspannung. (AL)

bei ReAL West unter Telefon 08236/962149 oder per E-Mail an karin.hauber@fischach.bayern.de. Genaue Infos zu Treffpunkten, Kosten und weiteren Angeboten im Internet unter www.realwest.de.

