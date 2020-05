08:27 Uhr

Wasserversorgung in Aystetten, Anhausen und Diedorf: So geht’s weiter

Plus Eine erste Probebohrung in Anhausen liefert nicht genügend Wasser. In Aystetten werden Totleitungen zurückgebaut. Dinkelscherben stellt Antrag auf Ende der Chlorung.

Von Sören Becker und Jana Tallevi und Philipp Kinne

Bei der ersten Probebohrung für eine Ersatzlösung für den Brunnen in Anhausen ist kein ausreichendes Wasservorkommen gefunden worden. Gesucht wurde in der Nähe der Eukitea-Freilichtbühne in Anhausen. In hundert Metern Tiefe habe man zwar Wasser gefunden – aber nicht genug, erläuterte Bürgermeister Peter Högg auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wie berichtet, ist der Brunnen in Anhausen beschädigt und muss saniert werden. Das ist eine der Maßnahmen im zweiten Teil des Sofortprogramms der Gemeinde zur kompletten Sanierung der Wasserversorgung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen