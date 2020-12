vor 19 Min.

Wichtelgeschenke für Pflegekräfte als Dank von Bürgern

Andrea Schmuttermair findet, die Pflegekräfte am Uniklinikum in Augsburg haben sich zu Weihnachten ein Wichtelgeschenk verdient. Deshalb sammelt sie.

Plus Die Bürgerinitiative Gessertshausen sammelt Wichtelgeschenke für Pflegekräfte der Uniklinik Augsburg. Was dahintersteckt und wo man diese abgeben kann.

Von Jonas Klimm

Ein persönliches Präsent, Collagen, Gutscheine – Andrea Schmuttermair freut sich über jedes Wichtelgeschenk. Sie hat mit ihrer Bürgerinitiative Gessertshausen jüngst eine Aktion gestartet, die den an der Grenze der Belastbarkeit arbeitenden Pflegekräften der Universitätsklinik Augsburg zugutekommen soll. "Wir wollen die Leistungen der Pflegerinnen und Pfleger anerkennen, ihnen zeigen, wie dankbar wir sind", erklärt die gebürtige Gessertshauserin ihre Aktion. Sie wisse selbst, dass die eigenen Möglichkeiten bei der Unterstützung des medizinischen Personals begrenzt seien, deshalb hoffe sie, zumindest mit dieser Geste etwas Wertschätzung zeigen zu können, so Schmuttermair.

Gessertshauser Bürgerinitiative hat sich schon im März gegründet

Gegründet hat sich die Bürgerinitiative Gessertshausen bereits im März, als die erste Corona-Welle über das Land schwappte. Damals habe sie den plötzlich geschlossenen Restaurants, aber auch den Gessertshauser Bürgern helfen wollen. Als Informatikerin habe sie die örtlichen Gaststätten in der Informationsvermittlung unterstützen können – wer liefert aus, wo kann man sich über das Essensangebot informieren, wer hat überhaupt für Speisenmitnahmen während des Lockdowns geöffnet?

Schmuttermair habe versucht, die Informationen digital zu koordinieren. In den folgenden Monaten habe die Bürgerinitiative weitere Aufgaben übernommen. Vor allem beim Maskennähen hätten sich zahlreiche Unterstützer engagiert. Im Sommer, als die Infektionszahlen sanken, sei das Ganze naturgemäß etwas eingeschlafen, sagt Schmuttermair.

Und dann gab es einen Neustart

Kürzlich dann der Restart – Auslöser sei ein Interview mit dem Koordinator der Kliniken der Stadt Augsburg gewesen. Dieser habe davon gesprochen, dass die Probleme noch ernster als im Frühjahr seien und die Uniklinik jetzt schon dabei sei, Corona-Patienten in andere Krankenhäuser zu bringen. Noch für mindestens fünf Wochen müsse das Klinikpersonal aufgrund der hohen Infektionszahlen im Ausnahmezustand arbeiten, habe zudem der Sprecher der Uniklinik erklärt.

Am Uniklinikum in Augsburg arbeiten Pflegekräfte im Moment enorm viel. Und haben deshalb ein Dankeschön verdient, findet die Bürgerinitiative Gessertshausen. Bild: Silvio Wyszengrad

Schmuttermair habe etwas Sinnvolles beitragen wollen, dann sei ihr die Idee mit der Wichtelaktion gekommen. Dabei handele es sich um kleine Geschenke von verschiedenen unbekannten Personen, wie wenn ein kleiner Wichtel diese gebracht hätte. Ob selbst gebastelt oder gekauft, sei unerheblich, auch Einkaufsgutscheine als persönlicher "Pflegebonus" kämen infrage. Hauptsächlich sollten die Pflegekräfte wissen, dass die Bevölkerung ihnen dankbar ist, wünscht sich die Initiatorin.

Die Initiatorin ist bei der Feuerwehr und im Schützenverein

Schmuttermair, selbst Mitglied in zahlreichen Gessertshauser Vereinen wie der Feuerwehr oder dem Schützenverein, habe sofort die örtliche Gemeinschaft an der Idee teilhaben lassen und durchgehend positive Resonanz erhalten. Auch die Gemeindeverwaltung habe sich unmittelbar bereit erklärt, die Wichtelaktion zu unterstützen. Seit eineinhalb Wochen laufe nun die Vorbereitung, die Geschenkebeteiligung sei hingegen bisher eher spärlich gewesen. Da gehe noch deutlich mehr, sagt Schmuttermair. Und fügt lachend hinzu: "Mindestens mein Wäschekorb muss voll werden."

Wer die Wichtelaktion mit einem Geschenk unterstützen möchte, kann dieses entweder direkt bei Andrea Schmuttermair in der Hauptstraße 54 (letztes Haus vor dem Wertstoffhof) abgeben. Direkt vor der Tür habe sie eine Kiste platziert, in welche die Geschenke gelegt werden können. Briefe oder Gutscheine könne man auch in den Briefkasten werfen. Die andere Option ist das Rathaus in Gessertshausen. Auch dort können Briefe und kleine Geschenke in den Briefkasten geworfen werden, mit der Beschriftung "Pflegewichteln" versehen. Für weitere Informationen können sich Interessierte auf der Homepage der Initiative oder der zugehörigen Facebookseite informieren. Unter der Telefonnummer 0151/67223187 stehe sie zudem für Nachfragen zur Verfügung, so Schmuttermair.

