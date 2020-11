08:31 Uhr

Wie Bürgerversammlungen im Landkreis Augsburg trotz Corona stattfinden

Plus Der Herbst ist die Zeit der Bürgerversammlungen. Doch wie kann man trotz Corona mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen? Es gibt unterschiedliche Lösungen.

Eigentlich scheint es aktuell nicht unbedingt angemessen, eine Bürgerversammlung abzuhalten. Die Stadt Stadtbergen hat sich trotzdem dafür entschieden. Am 11. November soll die Versammlung stattfinden – trotz Corona und Lockdown „light“. Den Grund erklärte Stadtdirektor Holger Klug in der jüngsten Sitzung des Stadtrats: "Rechtlich gibt es die Verpflichtung, einmal im Jahr eine Versammlung abzuhalten, immer noch."

Tatsächlich sieht sich Stadtbergen gezwungen, noch dieses Jahr eine Bürgerversammlung abzuhalten. Zwar habe die zuständige Rechtsaufsicht im Landratsamt signalisiert, dass über den Ausfall einer Bürgerversammlung in diesem Jahr hinweggesehen würde, diese Aussage hält Holger Klug allerdings nicht unbedingt für rechtssicher. Sollte ein Bürger klagen, könnte das für die Stadt problematisch werden, kommentierte auch Bürgermeister Paulus Metz.

Bürgerversammlung trotz Corona: Stadt stellt den Infektionsschutz sicher

Die Bürgerversammlung dürfe außerdem nur dann ausfallen, "wenn eine Stadt den Infektionsschutz der Teilnehmer nicht garantieren kann", so Klug. In diesem Fall müsse eine Kommune den Bürgern die Chance geben, ihre Vorschläge auf anderem Wege einzureichen. Im geräumigen Bürgersaal seien die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften allerdings umsetzbar, deshalb sieht der Leiter der Verwaltung auch hier keinen Grund für einen Ausfall der Veranstaltung.

Alles in allem wurde auch im Stadtrat kein Protest gegen die Durchführung der Bürgerversammlung laut. Die einzige Einschränkung, die es geben wird, ist, dass sich die Bürger im Vorfeld anmelden müssen. Gegebenenfalls will die Verwaltung die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Bürger auch von dem Platz vor dem Bürgersaal aus an der Versammlung teilnehmen können. Klug erwähnte zum Beispiel eine Leinwand, Lautsprecher und ein Mikrofon für Anregungen der Zuschauer im Freien.

Bürgerversammlung: In Fischach ist eine Anmeldung nötig

Paulus Metz erklärte: "Wir wollen heute bei ihnen vor allem um Verständnis werben." Die Verwaltung ist sich der Außenwirkung einer derartigen Veranstaltung während der Pandemie bewusst. Martina Bauer (Grüne) wünschte sich aus diesem Grund, dass der rechtliche Zwang, eine Versammlung durchzuführen, auch den Bürgern kommuniziert werde. Zum Thema der öffentlichen Wahrnehmung kommentierte Holger Klug: "Bürgerbeteiligung ist eine tragenden Säule unserer Demokratie."

Auch in Fischach möchte man diesen Weg gehen. Die Bürgerversammlung der Marktgemeinde hat bereits einen Termin, sie findet am Dienstag, 10. November, um 20 Uhr in der Staudenlandhalle statt. Gleich zwei Neuerungen teilt dazu Bürgermeister Peter Ziegelmeier mit. So findet die Versammlung erstmals gemeinsam sowohl für den Hauptort als auch für die Ortsteile statt. Zum anderen ist dringend eine vorherige Anmeldung notwendig.

Corona: Platzkarten für die Staudenlandhalle

"Aufgrund der derzeitigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist die Teilnehmerzahl in der Staudenlandhalle begrenzt", betont der Bürgermeister. Um dies sicherzustellen, werden nicht nur ein spezieller Hygieneplan, sondern auch nummerierte Sitzplätze aufgestellt und Platzkarten ausgegeben. Bürgermeister Ziegelmeier bezeichnet diese Maßnahme und die gemeinsame Durchführung für alle Ortsteile als "Ausnahmefall". Sollten mehr Bürger Einlass begehren als derzeit zulässig, findet eine zweite Bürgerversammlung statt.

Die Veranstaltung beinhaltet den Jahresbericht des Bürgermeisters. Außerdem haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie Wünsche und Anträge vorzutragen. Anträge und Anfragen, die bereits in der Versammlung behandelt werden sollen, müssen allerdings rechtzeitig zuvor im Rathaus schriftlich eingereicht werden. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon 08236/58110, oder per E-Mail an marion.halamay@fischach.de.

Bürgergespräche in Corona-Zeiten: Neusäß bietet Einzeltermine an

Einen anderen Weg geht die Stadt Neusäß. Als coronagerechte Alternative bietet Bürgermeister Richard Greiner Bürgergespräche mit Einzelterminen für Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Ortsteilen an. Somit soll der Austausch zwischen der Stadtspitze und den Bürgerinnen und Bürgern aufrechterhalten werden, heißt es aus dem Rathaus. Üblicherweise beginnt eine Bürgerversammlung mit dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters. Darin berichtet er über alle wichtigen Entwicklungen in einer Stadt oder Gemeinde in den vergangenen Monaten. Dieser Bericht soll nun in der Dezemberausgabe des Amtsblatts von Neusäß veröffentlicht werden. Die Gesprächstermine finden zunächst statt in Steppach (Mittwoch, 25. November, Gasthof Fuchs, ab 18 Uhr), Alt-Neusäß (Freitag, 27. November, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses) und Täfertingen (Donnerstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr im Nebenraum des Gasthofs Schmid).

Gersthofen plant Livestream statt Versammlung

In Gersthofen werden die Bürgerversammlungen am 7., 9. und 18. November im klassischen Rahmen im Rathaus und den Ortsteilen abgesagt. Doch nicht komplett ersatzlos, denn die Stadtverwaltung erarbeitete ein Alternativkonzept.

Fragen, welche die Stadtverwaltung üblicherweise im Rahmen der Bürgerversammlung beantwortet, sollen auch in diesem Jahr möglich sein, so Bürgermeister Michael Wörle. Doch weil es aktuell nicht möglich ist, sich persönlich in einem solch großen Rahmen zu treffen, heißt es in diesem Jahr: Livestream. So will der Bürgermeister die wichtigen Themen aus den Bereichen Bau, Soziales, Kultur, Vereine, Mobilität und vieles mehr im Rahmen dieses Livestreams erläutern. Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen im Vorfeld stellen. Diese werden dann direkt im Livestream beantwortet.

Der Livestream findet am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr statt, der entsprechende Link ist auf der Startseite unter gersthofen.de abrufbar. Fragen können im Vorfeld bis zum 18. November 2020 an zvp@gersthofen.de per E-Mail oder per Post an die Stadt Gersthofen, ZVP, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen gesandt werden. Zuschriften, die später eingehen, können aufgrund der notwendigen Bearbeitungsprozesse nicht mehr im Rahmen des Livestreams beantwortet werden. (mit jah, rusi)

