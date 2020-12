vor 19 Min.

Wird in Neusäß künftig öfter mal geblitzt?

Plus Die Stadt Neusäß hat sieben neue Standorte für Geschwindigkeits-Messanlagen. Doch die Stadt will dort nicht nur das Tempo der Autofahrer messen.

Von Jana Tallevi

In der Stadt Neusäß gibt es jetzt sieben neue Standorte für feste Verkehrsüberwachungsanlagen. Die hat jetzt der Leiter der Bauverwaltung, Gerald Adolf, im Planungs- und Umweltausschuss, vorgestellt. Fest verbaut sind die Anlagen jetzt an der Ortsdurchfahrt Hammel von Osten kommend, beim Abenteuerspielplatz in Ottmarshausen, an der Portnerstraße in Täfertingen (auf Höhe Firma Kläger), in der Diebold- und Frühlingstraße in Neusäß sowie beim Notburgaheim in Westheim und im Bereich der Verkehrsinsel auf der Ortsdurchfahrt von Steppach.

In der Stadt Neusäß gibt es jetzt sieben neue Standorte für feste Verkehrsüberwachungsanlagen. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

An diesen Stellen war eine feste Verbauung möglich, weil dort Strom von den vorhandenen Lichtmasten abgezweigt werden kann. Und dadurch bieten die Standorte noch mehr: „Wir sollten dort eventuell auch ab und zu mal blitzen“, so Adolf. Das bedeutet, dass die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit durch eine Radarmessung überwacht werden könnte.

Geschwindigkeit wird in Neusäß an weiteren Standorten angezeigt

Die Geschwindigkeit kann in Neusäß aber zudem an weiteren Standorten angezeigt werden. Mobile Anlagen, teilweise mit Solarpannel, können an festen Bodenhülsen oder an Masten angebracht und immer wieder versetzt werden.

Gleich um zwei Jahre verlängert hat der Ausschuss den Versuch mit der mobilen Querungshilfe über die Von-Rehlingen-Straße im Bereich der Abzweigung nach Hainhofen. Die Verkehrsinsel aus beweglichen Teilen liegt bislang nicht direkt an der betreffenden Kreuzung, sondern ist ein Stück in Richtung Ortsmitte von Westheim versetzt. Ob der Standort wirklich ideal ist oder doch lieber in Richtung Kreuzung rücken sollte, darüber gibt es unter den Ausschussmitgliedern unterschiedliche Ansichten.

Weil Bürgermeister Richard Greiner in die endgültige Entscheidung aber auf jeden Fall die Anwohner einbeziehen will, soll die Querungshilfe nun noch weitere zwei Jahre erst einmal dort bleiben, wo sie ist. Erst nach einem Vor-Ort-Termin mit den Westheimern soll dann ein Beschluss getroffen werden.

