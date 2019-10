vor 23 Min.

Zehn Monate in den USA: Zwischen Politik und Highschool

Die 16-jährige Ronja Mayershofer hat ein Stipendium des Bundestags für ein Auslandsjahr. Für sie ist der amerikanische Wahlkampf eine spannende Zeit.

Von Brigitte Mellert

Für Ronja Mayershofer aus Gersthofen hat sich Anfang August vieles verändert: Mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ist die 16-Jährige für zehn Monate in die USA gezogen. In North Carolina erlebt sie den amerikanischen Wahlkampf.

Schüler leben in Gastfamilien und sollen politischen Diskurs vorantreiben

Sechs Stunden Zeitunterschied und rund 7000 Kilometer trennen Ronja seit drei Monaten von ihrer alten Heimat in Gersthofen. Gerade erst hat die 16-Jährige an der Realschule Meitingen ihren Abschluss gemacht, schon wenige Monate später paukt sie an einer amerikanischen Highschool. Sie wurde im Rahmen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für ein Austauschjahr ausgewählt. Es ermöglicht Schülern wie auch Berufstätigen, für rund ein Jahr in einer Gastfamilie in den USA zu leben, dort zur Schule zu gehen und Kontakte zu knüpfen. Ein Grundverständnis von politischen Vorgängen ist dabei Voraussetzung, da jeder Stipendiat auch den politischen Diskurs zwischen den beiden Ländern vorantreiben soll.

Sie war schon in Deutschland interessiert an Politik

Für Ronja war das kein Problem: Die 16-Jährige interessiert sich für Politik, verfolgt die Berichterstattung in Deutschland und hat sich auf das Leben in den USA mit einem anderen politischen System gefreut. Bevor es über den Großen Teich ging, traf sie den Neusässer Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, der sie für das Stipendium ausgewählt hatte. „Herr Durz hat mir das amerikanische Wahl- und Sozialsystem erklärt, und wir haben über Politik geredet“, erinnert sich Ronja.

Jetzt erlebt die Gersthoferin das amerikanische Leben hautnah. Zunächst kam sie in der amerikanischen Hauptstadt Washington an und reiste zwei Tage später zu ihrer Gastfamilie nach Salisbury in North Carolina. Dort lebt sie mit ihrer Gastmutter Danielle und Gastschwester Isabelle Jerman zusammen. Sie fühlt sich pudelwohl und erkundet die Region rund um ihre Heimatstadt. Heimweh verspürt die junge Frau bislang wenig, obwohl sie im Zuge des Stipendiums kaum Kontakt zu ihrer Familie in Deutschland haben darf.

Das Highschoolleben erlebt die Schülerin hautnah

Obwohl Ronja bereits ihren Realschulabschluss hat, besucht sie in den USA die elfte Klasse der Highschool. Dort paukt sie für Fächer wie amerikanische Geschichte, Spanisch und politische Geschichte – und das fast nur mit Amerikanern. „In der Schule ist nur noch eine weitere Austauschschülerin, die anderen Stipendiaten leben in anderen Städten“, sagt Ronja. Beispielsweise in Atlanta seien von den rund 300 Stipendiaten ein paar bei Gastfamilien untergekommen. Mit rund 30 von ihnen trifft sich Ronja regelmäßig zum Austausch oder schreibt per WhatsApp mit ihnen. In der Schule hat sie bislang viele Gleichaltrige kennengelernt und auch schon Unterschiede zu ihrer Schulzeit in Deutschland erlebt. „Der Zusammenhalt an der Highschool, der School Spirit, ist viel größer“, sagt Ronja. Während des Gesprächs kommt sie immer wieder ins Englische. „Es gibt viel mehr Fächer wie beispielsweise Sport, Theater oder Vergleichbares.“

Schockiert über Umweltverschmutzung in den USA

Neben positiven Eindrücken hat Ronja auch Erfahrungen gesammelt, die ihr sauer aufstoßen. „Amerikaner verbrauchen viel Plastik, der Klimawandel interessiert sie nicht“, berichtet die 16-Jährige. Auch andere Austauschschüler hätten ähnliche Beobachtungen gemacht. „Ich versuche, mein Umfeld zu sensibilisieren“, sagt die Gersthoferin. Wie das geht? „Ich nehme zum Einkaufen Stoffbeutel mit und bitte sie, beispielsweise nicht mit dem Auto zum Drive-in zu fahren.“ Viel Hoffnung habe sie allerdings nicht, jemanden tatsächlich wachzurütteln. Die 16-Jährige wirkt bei den Worten etwas ernüchtert. Kaum jemand sehe sich selbst in der Verantwortung zu handeln. „Die meisten denken: Ein anderer macht’s schon.“ Im Haushalt bietet sie deshalb an, Wäsche gemeinsam zu waschen oder Geschirr mit der Hand zu spülen.

Wahlkampf: Sie sucht den Dialog mit den Amerikanern

Ähnlich fremd erschien der 16-Jährigen zunächst der Patriotismus der Amerikaner. In North Carolina, einer republikanisch geprägten Region, traf Ronja auf viele Menschen, die die Ansichten von Präsident Donald Trump unterstützen. „Viele sehen die Vorteile seiner Wirtschaftspolitik für das Land“, erklärt die Gersthoferin. „Er ist ein Macher“, das sei der Grund für den starken Rückhalt in der Bevölkerung. Auch den Mauerbau würden viele befürworten. „Meine Sicht zu der Politik ist neutral“, sagt Ronja. Sie wollte sich, die kritische Berichterstattung aus Deutschland im Hinterkopf, einen eigenen Eindruck verschaffen. „Die Zeitungen in Deutschland berichten viel negativer als hier, wobei es auch regionale Unterschiede gibt.“ Unkritische Zeitungen würden nur über die Reden Trumps berichten, ohne diese in einen Kontext einzuordnen.

Immer wieder sucht Ronja das Gespräch mit Amerikanern, erzählt auch von der aktuellen politischen Lage in Deutschland. „Viele wissen über die Flüchtlingspolitik Bescheid, bilden sich dazu aber keine konkrete Meinung“, schildert Ronja. „Dazu kennen sie sich nicht gut genug aus. Die meisten sind für Integration, sie suchen in der Frage aber die goldene Mitte.“ In ihrer Schule interessierten sich wenige für Politik. Dennoch: Mit Gleichaltrigen genießt Ronja jetzt die unbeschwerte Zeit als Schülerin – sobald die neue Auswahl beginnt, möchte sie sich ihren Traum erfüllen und Cheerleaderin werden.

Themen folgen