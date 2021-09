Veranstaltungen: Wie steht es um die Demokratie?

In der "Langen Nacht der Demokratie" vor dem Tag der Deutschen Einheit findet in Zusmarshausen eine Podiumsdiskussion statt. Eine Ausstellung befasst sich mit der Weimarer Republik.

In mehr als 30 Städten und Gemeinden findet am Samstag, 2. Oktober, die "Lange Nacht der Demokratie" statt. Auch Zusmarshausen ist mit dabei. In der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit wird hier philosophiert und diskutiert: Unsere Vergangenheit kennen, unsere Zukunft gestalten - auf welcher Basis steht unsere Demokratie? So lautet die Frage der Podiumsdiskussion in der Aula der Realschule in der Stadionstraße 4. Sie beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Moderator aus Rundfunk und Fernsehen, Tilmann Schöberl, führt durch die Diskussion. Den Impulsvortrag hält der Jurist und Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Klaus Weber. Es diskutieren der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz, der Vorsitzende des Kreisjugendrings Augsburg-Land, Josef Falch, die Referentin für Europa beim Bayerischen Städtetag, Andrea Gehler, der Journalist und Karikaturist Dieter Hanitzsch, der auch die Figuren im Schwarzbräu-Kreisverkehr gestaltet hat, und der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl.

Wanderausstellung beschäftigt sich mit der Weimarer Republik

Die Volkshochschule Augsburger Land präsentiert eine Ausstellung des internationalen jüdischen Künstlers Jecheskiel David Kirszenbaum (1900 –1954). Seine Karikaturen setzen sich mit Politik und Gesellschaft der Weimarer Republik auseinander. Die Wanderausstellung ist ab 19.15 Uhr zu sehen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jazzband der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau. Die "Lange Nacht der Demokratie" ist ein Projekt des Wertebündnisses Bayern mit Schirmherrin Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags.

Gottesdienst und Vortrag zur Wiedervereinigung

Bereits um 18 Uhr findet an diesem Samstag, 2. Oktober, ein Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Immaculata in Zusmarshausen für die Wiedervereinigung Deutschlands mit Pfarrer Michael Menzinger und Hansjörg Durz statt.

Eine Woche später, am Samstag, 9. Oktober, bietet der Kulturkreis Zusmarshausen einen Vortrag zum Thema "30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands – ein historischer Rückblick mit lokalen Zeitzeugen" von Andreas Herch und Guido Clemens an. Beginn ist um 19 Uhr im Festsaal St. Albert in der Hochstiftstraße 6 in Zusmarshausen. An der Diskussionsrunde nehmen Andrea Demharter, Anni Hartmann, Klaus Schmidt und Herbert Hafner teil. Der erste Teil des Vortrages befasst sich mit den Ereignissen seit 1945 und beleuchtet die Phasen der Koexistenz von BRD und DDR bis zum Einigungsprozess 1990. Im zweiten Teil geht es in einer Diskussionsrunde um persönliche Erlebnisse, Eindrücke und Empfindungen mit lokalen Protagonisten. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei "Mein Buchladen" und den Filialen der Raiffeisenbank Augsburger Land West. Telefonische Reservierungen sind unter der Nummer (08291) 8 599 390 möglich. (AZ)