Unfall mit Linienbus auf der A 8 bei Edenbergen sorgt morgens für Verkehrschaos

Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es auf der A 8 bei Edenbergen zu einem Unfall. Ein Kleinlaster verliert einen Reifen, der gegen einen AVV-Bus fliegt.

Ein Kleintransporter hat am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr auf der A 8 in Höhe Edenbergen einen Reifen verloren. Er kollidierte laut Autobahnpolizei zunächst mit einem nachfolgenden Pkw, die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Dann flogen die Teile auf die Gegenspur und trafen frontal einen Linienbus des AVV, der in Richtung Stuttgart fuhr. Der war um diese Uhrzeit nur mit dem Fahrer und einem Fahrgast besetzt, beide blieben unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr kam es laut Autobahnpolizei nur kurzzeitig zu einer Komplettsperrung, dennoch bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Rückstau. Hier kam es dann gegen 8.30 bei Adelsried im dichten, stockenden Verkehr zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Es entstand lediglich Blechschaden.

Weil Hammel gesperrt ist, kam es zu langen Staus rund um Horgau

Viele Autofahrer, die nach Augsburg wollten und in Adelsried von der Autobahn abfuhren, um den Stau zu umgehen, kamen vom Regen in die Traufe. Denn derzeit ist die Ortsdurchfahrt von Hammel aufgrund von Bauarbeiten gesperrt und es blieb nur die Umleitung über Horgau und die B 300. Daher kam es zu langen Wartezeiten an der Ampel an der Abzweigung vor Horgau in Richtung Augsburg.

