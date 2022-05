Seit 200 Jahren weist eine Säule im Wald bei Altenmünster den Weg

Plus 1820 wurde eine mit einem Stern verzierte Säule als Wegmarke inmitten des Waldes bei Altenmünster errichtet. 200 Jahre später wird das Jubiläum gefeiert.

Wer zu Fuß oder mit dem Rad im Weisinger Forst unterwegs ist, wird im Grenzbereich der drei Landkreise Augsburg, Dillingen und Günzburg immer wieder ein Hinweisschild zum Vopeliusstern entdecken. Der königlich-bayerische Forstmeister Vopelius war es, der im Jahre 1820 eine mit einem Stern verzierte Säule als Wegmarke inmitten des Waldes errichten ließ. Die Idee dazu lieferten ihm fünf sternförmig zusammentreffende Wege in dem zwischen den Gemeinden Altenmünster und Holzheim gelegenen Waldgebiet. Nach zwei Jahren "Pandemiepause" konnte nun mit einer Sternwanderung das Jubiläum des 200-jährigen Bestehens gefeiert werden.