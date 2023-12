Aystetten

vor 18 Min.

Gemeinde plant Helferkreis: 37 Geflüchtete kommen nach Aystetten

Insgesamt 37 Geflüchtete sollen noch in diesem Jahr nach Aystetten ziehen.

Plus Noch in diesem Jahr sollen 37 Geflüchtete nach Aystetten kommen. Um diese in ihrer neuen Heimat zu integrieren, ruft die Gemeinde einen eigenen Helferkreis ins Leben.

Von Jonathan Lübbers

Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass 37 Geflüchtete nach Aystetten kommen sollen. Vorbereitet hat sich die Gemeinde darauf schon seit Längerem. "Wir warten jeden Tag darauf", sagt Bürgermeister Peter Wendel. In dieser Woche soll es nun so weit sein.

Einziehen sollen die Geflüchteten in zwei Privathäuser an der Hauptstraße. Der Eigentümer hat diese saniert und der Gemeinderat einer entsprechenden Nutzungsänderung bereits zugestimmt. In dieser Woche sollen die jungen Männer, die vorrangig aus Afghanistan, Syrien, der Türkei oder dem Iran stammen, einziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

