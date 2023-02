Nach monatelangem Hickhack um Baurecht in Affaltern: Biberbach lenkt ein

Plus Der Fall eines Paares, dem mangels Bauerlaubnis der Traum vom eigenen Haus zum Verhängnis zu werden drohte, hatte für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt macht die Gemeinde den Weg frei.

Julia Fahrmeier und Christian Thiel war die Erleichterung am Mittwoch anzuhören. Das Paar aus Aystetten hatte bereits den drohenden Ruin vor Augen, doch nun darf es nach Monate langem Stillstand wieder darauf hoffen, dass der Traum vom eigenen Häuschen in Affaltern (Gemeinde Biberbach) rasch Wirklichkeit wird.