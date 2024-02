Demo gegen Rechtsextremismus in Welden: Hier wird demonstriert

Während die AfD am Samstag im Holzwinkelsaal tagt, wird in Welden gegen Rechtsextremismus demonstriert. Unsere Karte zeigt, wo die Demo stattfindet.

Angemeldet waren anfangs 50 Teilnehmende. Inzwischen gehen die Organisatoren davon aus, dass hunderte kommen werden, um am Samstag in Welden zu demonstrieren. Anlass der Demo gegen "Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus" ist eine Veranstaltung der AfD Augsburg Land im Weldener Holzwinkelsaal. Diese findet am Samstag um 18.30 Uhr statt. Die Demo beginnt bereits um 18 Uhr. Das ist geplant:

Demo gegen Rechtsextremismus in Welden am Samstag, 24. Februar

Treffpunkt zur Demo ist an der Schwarzbrunnenstraße, Ecke Talstraße. Wer mit dem Auto und demonstrieren möchte, sollte am alten Festplatz in Welden parken. Für Teilnehmende der AfD-Veranstaltung ist der Parkplatz am neuen Festplatz vorgesehen. So sollen sich die beiden Gruppen offenbar nicht in die Quere kommen. Zur Frage, mit vielen Kräften die Polizei vor Ort sein wird, teilte ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord mit: "Der Kräfteansatz der Polizei wird individuell aufgrund der vorhandenen Lageerkenntnisse festgelegt." Neben dem Schutz der Versammlung und deren Teilnehmer habe die Polizei auch ein Augenmerk darauf, dass Unbeteiligte so gering wie möglich durch die Versammlung beeinträchtigt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Den Veranstaltern der Demo gegen "Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus" geht es nach eigenen Angaben darum, ein Zeichen zu setzen. Das Treffen der in Teilen als rechtsextremen AfD in ihrem Dorf möchten sie nicht hinnehmen. Die Demo wird von einer Mehrheit im Marktgemeinderat unterstützt. Als Sprecher haben sich Vertreter aus Politik, Vereinen und Organisationen angemeldet. Bei der Veranstaltung der AfD werden unter anderem die Bundestagsabgeordneten Rainer Kraft und Peter Felser sowie Anna Nguyen, die für die AfD im hessischen Landtag sitzt. Sie sollen zu den Themen Bauernproteste, Wirtschaftskrise und Energiewende sprechen.

Im Landkreis Augsburg erzielte die AfD bei den Landtagswahlen 2023 im Stimmkreis Augsburg Land-Süd 16,7 und im Stimmkreis Augsburg Land Dillingen 20 Prozent. Die bayerische AfD wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremismus-Verdachtsfall beobachtet, andere Landesverbände der Partei gelten den Behörden bereits als gesichert rechtsextrem.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch