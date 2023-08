17.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Diedorf

An einer Ampelkreuzung in Diedorf kam es beim Rotlicht zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein Auffahrunfall mit etwa 17.000 Euro Sachschaden hat sich am Dienstag in Diedorf an der Kreuzung Hauptstraße/Oggenhofstraße ereignet. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, musste eine 63-jährige Autofahrerin, die in Richtung Gessertshausen unterwegs war, mit ihrem Ford Kuga an der Ampel bei Rot anhalten. Auch der hinter ihr kommende 40-jährige Fahrer in einem Kia stoppte. Im dritten Fahrzeug folgte ein 61-jähriger Mann in einem BMW iX3. Der Mann war laut Polizeibericht der Meinung, dass die Ampel in Kürze auf Grün umschalten werde und verringerte daher seine Geschwindigkeit nicht. Als er erkannte, dass seine Vermutung nicht zutraf, war es für ihn zu spät, um zu bremsen. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem vor ihm stehenden Kia nicht mehr vermeiden. Der Kia wurde auch noch auf den an erster Position stehenden Ford Kuga geschoben. Alle drei Wagen wurden erheblich beschädigt, waren jedoch noch fahrbereit. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (kar)