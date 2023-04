Diedorf

13:10 Uhr

Azubi verbremst sich und hält mit Zug nicht am Bahnsteig

Einen Zug zu lenken ist gar nicht so leicht. Das mussten jetzt ein Azubi und auch Fahrgäste erfahren.

Plus Ein Zug von Go-Ahead hält nicht am Bahnsteig in Diedorf, sondern erst danach. Wie konnte das passieren?

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Seien wir mal ehrlich: Diese Situation kennen wir doch alle noch aus der Fahrschule. Richtig Gas geben, die Kupplung sanft kommen lassen und dosiert bremsen – das ist am Anfang gar nicht so leicht. Macht ja auch meistens nichts. Wenn mal nicht alles auf Anhieb klappt, dann greift der Fahrlehrer ein. Doch das ist nicht in jeder Situation so einfach. Etwa dann, wenn der Fahrschüler einen Zug und kein Auto steuert.

So geschehen in dieser Woche am Bahnhof von Diedorf. Alexander Schilling wollte gegen 9.30 Uhr den Regionalexpress nach Ulm nehmen.

