Diedorf

vor 50 Min.

Das alte Borscheid + Wenig aus Diedorf ist jetzt Bowe Kunststoff-Solutions

Plus Noch immer will der Investor in der Diedorfer Firma im Hintergrund bleiben. Doch ein Name ist nun bekannt. Wir stellen den Mann vor, der das Unternehmen für den neuen Eigentümer erworben hat.

Von Jana Tallevi

Wenige Tage nach der Bekanntgabe des Einstiegs eines neuen Investors bei der ehemaligen Firma Borscheid + Wenig aus Diedorf präsentiert sich die Firma, zumindest mit ihrem Internetauftritt, als erneuertes Unternehmen unter dem Namen Bowe Kunststoff-Solutions. Nur am Firmensitz in Diedorf findet man noch kleinere Schilder mit dem alten Namen. Wie berichtet, hatte das Unternehmen mit aktuell nach eigenen Angaben 280 Beschäftigten im vergangenen Herbst Insolvenz angemeldet. In der vergangenen Woche hatte der Insolvenzverwalter dann vom Verkauf des Unternehmens berichtet. Der Investor möchte im Verborgenen bleiben – und doch ist ein wichtiger Name in dem Geschäft nun bekannt.

Von einer Entwicklung, zu der man den Beschäftigten gratulieren könne, hat der Leiter des Bezirks Augsburg der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Torsten Falke, im Zusammenhang mit der Übernahme gesprochen. "In einer Zeit, in der viele Investoren einen Bogen um Deutschland machen, ist das eine gute Sache", so Falke weiter. Damit zeige der Investor, dass er am Standort und der Fortführung eines Unternehmens interessiert sei. Ähnlich hatte sich bereits in der vergangenen Woche der Bereichsleiter für Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK), Matthias Köppel, geäußert und von einer Chance für die Beschäftigten gesprochen.

