Diedorf

18:00 Uhr

Diedorf will keine Sicherheitswacht im Ort

Der Gemeinderat Diedorf will in der Kommune keine Sicherheitswacht. Bei der Polizei zeigt man sich deshalb enttäuscht.

Plus Der Leiter der PI Zusmarshausen wirbt darum, das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. In Diedorf findet er im Gemeinderat kein Gehör.

Von Jana Tallevi

Die Frage wird im Moment in allen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Polizei Zusmarshausen gestellt - doch in Diedorf hatte sie ein besonderes Gewicht. Es geht um die Einrichtung einer Sicherheitswacht. Die könnte einerseits durch ihre Präsenz den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl der Sicherheit geben und andererseits in Situationen helfen, in denen die Polizei gerade nicht vor Ort ist. Einsatzschwerpunkte könnten Brennpunkte in den Gemeinden sein oder einfach Orte, an denen besonders viel los ist. Doch der Gemeinderat hat das Vorhaben jetzt abgelehnt.

