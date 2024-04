Ausfall in Diedorf: Deshalb waren 2500 Haushalte ohne Strom

In einigen Ortsteilen von Diedorf und Gessertshausen fiel in der Nacht auf Donnerstag der Strom aus. Nun ist die Ursache bekannt.

Zu einem Stromausfall kam es in einigen Ortsteilen von Diedorf und Gessertshausen in der Nacht auf Donnerstag. Laut dem Netzbetreiber LEW waren etwa 2500 Haushalte in Biburg, Oggenhof sowie in Hausen betroffen. Der Strom fiel am Donnerstag gegen 3.15 Uhr vorübergehend aus. Mittlerweile ist die Ursache bekannt.

Stromausfall in Ortsteilen von Diedorf und Gessertshausen

Ein Schaden an einem Kabelaufführungsmasten – das ist der Übergang von einem Mittelspannungskabel auf eine Freileitung – nordwestlich von Diedorf-Biburg hat in der Nacht den Stromausfall gesorgt, teilen die Lechwerke mit. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnten die meisten Haushalte bis etwa 4 Uhr wieder versorgt werden. Etwa fünf Haushalte in Diedorf-Biburg hatten aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur beschädigten Kabelaufführung erst am frühen Vormittag wieder Strom, teilt die LEW mit.

Strommast ist vermutlich angefahren worden

Vor Ort stellten Mitarbeiter Schäden an dem Kabelaufführungsmast fest, die darauf hindeuten, dass der Mast im Vorfeld angefahren worden war. Dies hat vermutlich den Schaden und den späteren Stromausfall verursacht. (kinp)