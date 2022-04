Diedorf

vor 48 Min.

Haus mit Blick ins Anhauser Tal: Zehn Bauplätze entstehen in Diedorf

In Diedorf soll Platz für zehn Einfamilienhäuser geschaffen werden - mit Blick ins Anhauser Tal.

Plus Es sollte schnell gehen mit den neuen Bauplätzen am Mergelweg. Das hat nicht geklappt. Doch nun macht sich Diedorf auf den Weg zu zehn neuen Bauplätzen.

Von Jana Tallevi

Die Lage ist einzigartig: Direkt am Waldrand, erhöht und mit Blick ins Anhauser Tal liegen die letzten Grundstücke des Mergelwegs in Diedorf. Bereits 2017 konnte die Gemeinde Diedorf dort ein zehntausend Quadratmeter großes Grundstück kaufen. Wo heute noch drei Pferde ihre Koppel haben, sollten ursprünglich bereits bis Ende 2021 zehn Baugrundstücke für Einfamilienhäuser in einem beschleunigten Verfahren ausgewiesen werden. Doch daraus wurde bislang nichts.

