Schaden nach Unfall mit Mercedes geht in die Zehntausende

Eine junge Autofahrerin übersieht einen Mercedes. Es kommt zum Unfall. Der Schaden ist enorm.

Am Dienstag ereignete sich gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen. Eine 20-jährige Autofahrerin, welche mit ihrem Nissan von Hausen kommend nach rechts in Richtung Gessertshausen abbiegen wollte, übersah einen auf der B300 aus Richtung Diedorf kommenden Mercedes. Dieser wurde von einem 54-jährigen Mann gelenkt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach Kenntnisstand der Polizei niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (jah)

