Unfallflucht vor einem Supermarkt in Diedorf

Ein auf dem Netto-Parkplatz in Diedorf abgestelltes Auto wurde von einem Unbekannten angefahren.

Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen für eine Unfallflucht vor dem Netto-Markt in Diedorf. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Zeit zwischen 14.15 und 14.32 Uhr. Ein Fahrer oder eine Fahrerin beschädigte auf dem Parkplatz einen schwarzen Kia Rio an der Heckschürze. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht. (kar)